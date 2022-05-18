هل يمكن إجبار روسيا على دفع تكاليف أوكرانيا؟

إن أحد المواضيع المهمة للمناقشة في اجتماع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مع نظرائها في بروكسل، الثلاثاء، كان حول كيفية تمويل بلد مزقته الحرب. في حين أن مصدر القلق الفوري يتمحور حول كيفية تغطية احتياجات التمويل قصيرة الأجل لأوكرانيا، فإن المسؤولين قلقون بشكل متزايد بشأن فاتورة إعادة الإعمار التي تتجاوز نصف تريليون يورو.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، "يميل البعض الآن إلى استخدام ما يقرب من 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي الروسية المجمدة عندما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤهما عقوبات على البنك المركزي للبلاد. دعا جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، هذا الشهر إلى استهداف أصول الدولة الروسية بشكل مباشر، قائلاً إن مثل هذه الخطوة ستكون "منطقية" نظرًا للتكلفة الهائلة. لكن مصادرة أصول الحكومات الأجنبية ستكون محفوفة بالمخاطر ومشكوك فيها من الناحية القانونية، وفقًا لبعض العلماء. وكما قالت وزير الخزانة الأميركية الشهر الماضي، فإن استخدام احتياطيات موسكو لتمويل إعادة البناء ليس بالأمر الذي يجب مراعاته "باستخفاف". ولكن، لماذا يُنظر إلى مثل هذه الخطوة على أنها تحريضية؟"رأت الصحيفة أن "الحكومات في جميع أنحاء العالم تمتلك الجزء الأكبر من ثروتها بالدولار واليورو. بكين، على سبيل المثال، هي واحدة من أكبر مالكي سندات الخزانة الأميركية في العالم. وأثار قرار تجميد الأصول الروسية القلق بالفعل في الدول ذات العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة وأوروبا. قد يُنظر إلى الاستيلاء الصريح على ثروة موسكو على أنها نقطة اللاعودة السياسية. قال سيمون هينريكسن، الزميل في كلية لندن للاقتصاد، "سيكون بشكل أساسي إجراءً يلغي نظام الاقتصاد السياسي الدولي الذي أنشأناه على مدى العقود الأخيرة". في منشور على مدونة نشرته مؤسسة Bruegel الفكرية يوم الاثنين، قال نيكولاس فيرون وجوشوا كيرشنباوم أنه في حين أن فكرة الاستيلاء على الأصول كانت "مغرية"، إلا أنها كانت أيضًا "غير ضرورية وغير حكيمة". وقالا: "إن الوقوف بمصداقية على نظام قائم على القواعد يستحق أكثر من المليارات التي يمكن جنيها من الاستيلاء على أموال روسيا". وأضافا: "تضع البلدان احتياطياتها في بلدان أخرى وهي واثقة من أنها لن تتم مصادرتها في حالات أقل من كونها في حالة حرب مع بعضها البعض". قال المؤلفان إن إمكانية ترك الاحتياطيات مجمدة وإعادتها لاحقًا إلى موسكو كانت أيضًا "ورقة مساومة قوية" بالنسبة إلى كييف. إذاً، ما هو موقف الولايات المتحدة؟"وبحسب الصحيفة، "قالت يلين إن جعل روسيا تدفع مقابل إعادة البناء أمر "يجب أن تسعى إليه" السلطات، على الرغم من أن وزيرة الخزانة حذرت من أن القيام بذلك يتطلب تغييرات في القانون الأميركي كما ويتطلب دعم حلفاء الولايات المتحدة. في حزمة المساعدات الجديدة البالغة 40 مليار دولار لأوكرانيا والتي تشق طريقها عبر الكونغرس، اقترحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدابير من شأنها أن تجعل من الأسهل والأسرع للحكومة مصادرة الأصول المرتبطة بـ"الفاسدين" الروس. تمتلك إدارة بايدن طريقة في الاستيلاء على أصول الحكومات: في وقت سابق من هذا العام، أمر الرئيس ببعض ثروة البنك المركزي الأفغاني التي كانت مخزنة في حسابات في الولايات المتحدة لاستخدامها في المساعدة الإنسانية. ومع ذلك، فإن القيام بالشيء نفسه في حالة روسيا من شأنه أن ينطوي على التغلب على عقبات قانونية كبيرة".ما هو رأي المحامين؟ورأت الصحيفة أن "القانون الدولي يقر بأنه يمكن مصادرة أصول مجرمي الحرب المدانين لتعويض ضحاياهم. في عام 2017، أُمر حسين حبري، الرئيس التشادي السابق، من قبل محكمة خاصة بجرائم الحرب بدفع أكثر من 145 مليون دولار لضحايا الانتهاكات في ظل حكمه. ومع ذلك، توفي حبري العام الماضي دون أن يحصل ضحاياه على تعويض. نجحت الخطوة اكثر في حالة العراق، حيث دفعت حكومة البلاد 52 مليار دولار لضحايا غزو صدام حسين للكويت. تم سداد الدفعة الأخيرة، الممولة من مبيعات النفط وبدعم من الأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا العام. بالنسبة لأوكرانيا، فإن حجم تجميد الأصول الذي يستهدف روسيا بالفعل هو ميزة واضحة. لكن الأصول تبقى ملكًا لموسكو بموجب القانون الأميركي. قال لي بوشيت، المحامي المخضرم في مجال التمويل الدولي، إن الرئيس الأميركي من المرجح أن يحتاج إلى إجراء من الكونغرس لتغيير ذلك. قال بوشيت: "المسألة هي ما إذا كان بإمكانهم اتخاذ الخطوة التالية ومصادرة الأصول. من المرجح أن يحدث ذلك، لأن الضغط السياسي على القادة الغربيين يتزايد لاتخاذ هذه الخطوة". ومع ذلك، يجادل فيرون وكيرشنباوم بأنه حتى إذا أقر الكونغرس تشريعًا جديدًا، فقد يتبين أنه غير دستوري في قضايا المحاكم المستقبلية. وقالا: "قد يؤدي مثل هذا التوسيع العدواني للسلطات التنفيذية إلى قيام القضاء الأميركي بإعادة النظر في الإذعان الذي منحته للحكومة تاريخيًا عند ممارسة سلطات الحظر أو غيرها من سلطات العقوبات"."ما هي الطرق الأخرى المتاحة لإجبار روسيا على الدفع؟رأت الصحيفة أن "مصادرة ممتلكات الأثريا هو أحد السبل. وتحظى خطة بايدن بدعم من الحزبين، وذلك بعد أن دلفع عنها كل من الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنتال في مجلس الشيوخ. وأنشأ الاتحاد الأوروبي ما يسمى بفريق عمل "التجميد والاستيلاء" والذي يدرس ما إذا كان سيتم اتباع نهج مماثل للولايات المتحدة - كما هو الحال مع السمؤولين في مديرية العدل التابعة للمفوضية الأوروبية. وتتمثل إحدى العوائق في أن مصادرة الأصول تخضع لقيود قانونية صارمة في الدول الأعضاء، وفي العديد من الحالات لا يمكن أن يحدث ذلك إلا بعد إدانة جنائية لصاحب الممتلكات ذات الصلة. للتغلب على هذا، تعمل اللجنة على اتخاذ تدابير لتوضيح أن التهرب من العقوبات، على سبيل المثال عن طريق نقل الأصول إلى ولاية قضائية أخرى، هو في حد ذاته جريمة جنائية، مما يسهل مصادرة الأصول من قبل السلطات. ولكن، مقارنة بالثروة الهائلة للبنك المركزي الروسي، فإن أصول الأوليغارشية صغيرة نسبياً وستترك للحلفاء فجوة هائلة لسد فاتورة إعادة الإعمار".