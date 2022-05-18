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عربي-دولي

الإمارات تحذر مواطنيها بعد وصول العواصف الترابية إليها

Lebanon 24
18-05-2022 | 13:30
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أصدرت السلطات الإماراتية تحذيرا من حصول عواصف ترابية وحثت السكان على البقاء متيقظين حيث تتعرض الدولة لعاصفة على غرار باقي دول المنطقة حيث تسببت بإغلاقات ودخول أشخاص للمستشفيات.

ودعت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي السائقين إلى "توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظا على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق".
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المصدر: روسيا اليوم
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