Advertisement

عربي-دولي

طهران: اللقاحات الإيرانية تحظى بمستوى عال من المواصفات القياسية

Lebanon 24
18-05-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-953639-637884947622387645.jpg
Doc-P-953639-637884947622387645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، على أن اللقاحات الإيرانية تحظى بمستوى عال من المواصفات القياسية.
وأوضح خطيب زادة أن الوزارة "ستعمل على تبديد الهواجس الحاصلة لبعض الحجاج (إلى مكة المكرمة) عبر القنوات الدبلوماسية في أسرع وقت، من خلال التنسيق مع المسؤولين السعوديين المعنيين".
Advertisement
وأضاف في تصريح له مساء أمس الثلاثاء، ردا على سؤال لأحد المراسلين حول بعض الأخبار الواردة بشأن اللقاحات المقبولة للحج والسفر إلى السعودية: "أن لقاح "بركت" وباقي اللقاحات الإيرانية الأخرى تتمتع بمستوى عال من المواصفات الصحية والسلامة اللازمة، بحيث أنه تم إبرام اتفاقيات متبادلة مع بعض البلدان لقبول هذه اللقاحات، وهي مدرجة في حالات أخرى على جدول الأعمال وتجري متابعتها".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-05-18
16:00 | 2022-05-18
15:30 | 2022-05-18
14:30 | 2022-05-18
14:00 | 2022-05-18
13:30 | 2022-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website