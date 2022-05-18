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عربي-دولي

الرئيس الصيني يحث الدول على الحوار بدلا من المواجهة

Lebanon 24
18-05-2022 | 15:30
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أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه على دول العالم أن تسعى جاهدة للحوار بدلا من المواجهة والتكامل بدلا من فك الارتباط.
وقال الرئيس الصيني: "يجب أن نسعى جاهدين للحوار بدلا من المواجهة، من أجل التكامل بدلا من فك الارتباط، من أجل الشمولية بدلا من الحصرية، لإزالة الحواجز بدلا من إنشائها".
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وأكد على أهمية تحقيق التعددية الحقيقية والبناء المشترك والمشاركة، من أجل حشد الموارد الدولية لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التنمية المشتركة.
المصدر: روسيا اليوم
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