الرئيس الصيني يحث الدول على الحوار بدلا من المواجهة

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه على دول العالم أن تسعى جاهدة للحوار بدلا من المواجهة والتكامل بدلا من فك الارتباط.

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وقال الرئيس الصيني: "يجب أن نسعى جاهدين للحوار بدلا من المواجهة، من أجل التكامل بدلا من فك الارتباط، من أجل الشمولية بدلا من الحصرية، لإزالة الحواجز بدلا من إنشائها".وأكد على أهمية تحقيق التعددية الحقيقية والبناء المشترك والمشاركة، من أجل حشد الموارد الدولية لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التنمية المشتركة.