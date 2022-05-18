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عربي-دولي

زاخاروفا: رد روسيا على قرار فنلندا بالانضمام إلى الناتو سيكون "مفاجأة"

Lebanon 24
18-05-2022 | 16:30
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الرد على قرار فنلندا بالانضمام إلى الناتو سيكون مفاجأة والجيش يقرر.
وردا على سؤال صحفي فنلندي حول نوع من الإجراءات العسكرية والإطار الزمني الذي وضعته روسيا للرد على فنلندا فيما يتعلق بطلبها للانضمام إلى عضوية الناتو، قالت زاخاروفا أن: "ذلك سيكون مفاجأة".
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وأضافت: "هذا يعود إلى وزارة الدفاع في بلدنا. سيتم اتخاذ القرار مع الأخذ في الاعتبار كافة عوامل وميزات تطور عضوية فنلندا في الناتو. بناء على كل هذه المعايير، سيتم اتخاذ القرار، ولكن الأمر متروك في المقام الأول للجيش".
وتقدمت كل من فنلندا والسويد بطلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الأربعاء 18 أيار.
المصدر: روسيا اليوم
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