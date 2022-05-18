روسيا: سنعيد إعمار الأراضي "المحرّرة" في أوكرانيا

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ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مارات خوسنولين، نائب رئيس الوزراء الروسي، قوله إن روسيا ستمول إعادة إعمار الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها وستصلح الطرق التي تربط تلك المناطق مع روسيا.وقال خوسنولين إن روسيا "حررت" الأراضي وسوف تعيد بناءها.وأضافت وكالة الإعلام الروسية أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا من حيث القدرة، ستزود روسيا وأوكرانيا بالطاقة لو دفعت الأخيرة مقابل ذلك.وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا من القوات الأوكرانية.