بايدن يلجأ لـ"قانون الدفاع" لمواجهة نقص حاد في حليب الأطفال

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قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن اتخذ خطوات لمعالجة نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة، مستعينا بقانون الإنتاج الدفاعي لمساعدة الشركات المصنعة في الحصول على المكونات اللازمة لزيادة الإمدادات.كما وجه بايدن الوكالات الأميركية لاستخدام الطائرات التجارية التابعة لوزارة الدفاع لجلب حليب الأطفال إلى الولايات المتحدة من الخارج.وخلت أرفف المتاجر الأميركية من حليب الأطفال منذ أن سحبت شركة أبوت لابوراتوريز، إحدى أكبر المنتجين في الولايات المتحدة، المنتجات في فبراير بعد شكاوى من عدوى بكتيرية.وقالت أبوت يوم الاثنين إنها توصلت إلى اتفاق مع الهيئة المنظمة لقطاع الصحة الأميركي لاستئناف إنتاج حليب الأطفال في مصنعها في ميشغان، وهي خطوة كبرى نحو سد النقص على مستوى البلاد.وفي رسالة إلى وزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا، ووزير الزراعة توم فيلساك، أشار بايدن إلى أن الصناعة يجب أن تنتج المزيد من حليب الأطفال في الأسابيع والأشهر القادمة.