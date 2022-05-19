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عربي-دولي

أردوغان حول انضمام فنلندا والسويد للناتو: لا يمكننا الموافقة.. لهذا السبب

Lebanon 24
19-05-2022 | 01:00
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد بعرقلة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، دول الحلف إلى "احترام" مخاوف أنقرة إزاء انضمام هذين البلدين اللذين تتهمها تركيا بتقديم ملاذ "لإرهابيي حزب العمال الكردستاني".

 

وقال أردوغان أمام نواب حزبه في البرلمان "لا نتوقع من دول الناتو سوى أن... تتفهم أولا حساسيتنا، واحترامها وأخيرا دعمها".

 

وأضاف "لا يمكننا الموافقة" موضحا "دعم الإرهاب وطلب الدعم منا هو أمر غير متماسك".

 

وتابع "لم يحترم أبدا أي من حلفائنا قلقنا هذا، لا أتحدث عن دعم هنا".

 

من جانب آخر كرر الرئيس أردوغان مطالبه بتسليم "إرهابيين" تؤويهم السويد مؤكدا أن ستوكهولم لم ترد على هذه المطالب.

 

وذكر بأنه لم يتم الرد على "حوالى ثلاثين طلب تسليم".

 

وحذر الرئيس التركي مجددا من أن الوفدين السويدي والفنلندي اللذان تم الإعلان عن إرسالهما الاثنين إلى أنقرة، ليسا موضع ترحيب داعيا إياهما الى "عدم تكبد العناء".

 

ومنذ الجمعة الماضي عبّر الرئيس التركي عن معارضته لتوسيع حلف شمال الأطلسي ليشمل هذين البلدين ويكرر موقفه هذا رغم تصريحات مهدئة صدرت عن أوساطه.

 

وأمس الأربعاء أفادت الرئاسة التركية أن المتحدث باسمها إبراهيم قالين أجرى محادثات هاتفية مع مسؤولين من ألمانيا والسويد وفنلندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

 

وأشار قالين خلال محادثاته إلى أن تركيا تنتظر تحقيق "خطوات ملموسة لمعالجة مخاوفها المتعلقة بأمنها القومي".

 

وأضاف أنه في حالة "عدم تلبية توقعات تركيا"، فإن عملية انضمام البلدين الاسكندنافيين إلى حلف شمال الأطلسي "لا يمكن أن تمضي قدما".

 

بدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان أمس الأربعاء أن بلاده "واثقة" من إمكانية تجاوز مخاوف تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

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المصدر: سكاي نيوز
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