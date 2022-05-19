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عربي-دولي

مرض نادر ينتشر في أوروبا.. ورصد عشرات الإصابات!

Lebanon 24
19-05-2022 | 01:30
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أعلنت إسبانيا والبرتغال أنهما سجّلتا أكثر من أربعين إصابة مؤكدة أو يشتبه في أنها بمرض جدري القردة، وهو مرض نادر في أوروبا.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الماضي إنها تريد الإضاءة، بالتعاون مع بريطانيا، على الإصابات بجدري القردة التي تكتشف في هذا البلد منذ بداية أيار، خصوصا في مجتمع المثليين.

 

وأعلنت السلطات الصحية المحلية في منطقة مدريد مساء الأربعاء اكتشاف 23 إصابة يشتبه في أنها جدري القردة، وهو مرض متوطّن في غرب إفريقيا.

 

وجدري القردة مرض نادر وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

 

واوضح بيان السلطات على تويتر "عموما، يحدث انتقال (المرض) عن طريق الجهاز التنفسي لكن هذه الحالات الـ 23 المفترضة للعدوى تشير إلى أن الانتقال حدث عبر الأغشية المخاطية أثناء علاقات جنسية".

 

أما في البرتغال، فهناك "أكثر من 20 إصابة يشتبه في أنها جدري القردة في منطقة لشبونة تم تأكيد خمس منها"، كما أعلنت السلطات الصحية في البرتغال في بيان.

 

 

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المصدر: سكاي نيوز
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