كيف تغيّر الحرب الروسية الأوكرانية علاقة أنقرة بموسكو؟

منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى تحطيم البلاد وزعزعة التوازن الجيوسياسي الإقليمي والعالمي. انتهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة عدوانية خطيرة تركز على الأوهام التاريخية التعديلية حول مكانة موسكو في العالم، بحسب ما كتب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني.

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وقال" في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي، قامت روسيا بتصدير عدم الاستقرار إلى مسارح مختلفة في الأراضي الحدودية لروسيا وخارجها: الشيشان وأوسيتيا وأبخازيا وشرق أوكرانيا وسوريا. لكن أفعالها، حتى الآن، لم تجذب سوى القليل من ردود الفعل الدولية. لم تتوقع موسكو أن يقدم الغرب دعمًا عسكريًا علنيًا لأوكرانيا، ولا أن تتردد الصين في دعم روسيا. روسيا إلى حد كبير بمفردها، مما يمثل كارثة تكتية واستراتيجية. من وجهة نظر تركيا، جاءت الحرب الروسية الأوكرانية في وقت صعب".

وتابع الموقع،"دخلت تركيا في مواجهة عسكرية مباشرة أو غير مباشرة مع روسيا منذ عام 2015، عندما أسقطت طائرة مقاتلة روسية على الحدود التركية السورية. منذ ذلك الحين، اكتسبت أنقرة بعض الإلمام بالتكتيكات العسكرية والجيوسياسية الروسية. إن سيطرة روسيا على البحر الأسود في الشمال، مع الحفاظ أيضًا على وجود جنوب تركيا في سوريا، من شأنه أن يشكل تهديدًا خطيرًا لأنقرة. تعتبر التداعيات الاقتصادية للحرب كبيرة أيضًا، حيث تتزايد الخسائر لتركيا في تجارتها مع كل من روسيا وأوكرانيا. إن احتمال نشوب حرب طويلة الأمد، أو امتداد الصراع إلى البحر الأسود، يمثل مخاوف كبيرة لأنقرة. في الوقت نفسه، هناك فجوة واضحة في الإدراك بين تحليل موسكو لغزو أوكرانيا وتحليل بقية العالم. عند شن الغزو في شباط، كان الروس واثقين من أن مركباتهم العسكرية ستتقدم إلى حد كبير دون أن يتم اكتشافها ودون معارضة ، مما يحقق انتصارًا سريعًا. إن عدم احتساب موسكو لمدى المقاومة في أوكرانيا، الدولة التي يبلغ عدد سكانها ثلث سكان روسيا وثاني أكبر دولة في أوروبا جغرافيًا، لا يبشر بالخير لقدرة روسيا على إخراج نفسها من الصراع دون أن تتكبد أضرارًا كبيرة".





احتجاز العالم كرهينة



وبحسب الموقع، "كان بوتين مدركًا جيدًا أن الحرب بين روسيا، القوة النووية والمنتج الرئيسي للغذاء والطاقة، وأوكرانيا سيكون لها تداعيات عالمية وإقليمية. من المحتمل أنه كان يهدف إلى جعل العالم رهينة من خلال الاستفادة من الطاقة والمواد الخام والإمدادات الغذائية الروسية. وهكذا برزت روسيا كتهديد خطير للنظام العالمي، سواء من خلال الغزوات المتهورة، أو زيادة تدفقات اللاجئين، أو التضخم العالمي المتزايد، أو التهديد بحرب نووية. أظهرت موسكو نفسها على أنها لاعب غير عقلاني على المسرح العالمي. على الرغم من الوقوع في موقف صعب، ردت أنقرة بذكاء، واعتمدت نهجًا متوازنًا منذ اندلاع الحرب. خلقت الوساطة التركية كلاً من الوقت والفضاء الجيوسياسي لأنقرة خلال المرحلة الأولى من الأزمة، ومن المرجح أن يتغير هذا الدور أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة. يعد إغلاق أنقرة مؤخرًا لمجالها الجوي أمام الرحلات الجوية العسكرية الروسية إلى سوريا خطوة رئيسية أيضًا، والتي سيُنظر إليها على أنها رسالة مهمة لكل الأطراف المعنية. حتى لو لم تشارك تركيا في العقوبات ضد روسيا، فإنها لا تزال تتخذ موقفًا بطرق أخرى. تأثر الاقتصاد التركي سلباً بالحرب. بالإضافة إلى التضخم العالمي، تشكل روسيا وأوكرانيا جزءًا كبيرًا من التجارة الخارجية لتركيا. على أساس سنوي، تتجاوز الصادرات التركية إلى روسيا 5 مليارات دولار والصادرات إلى أوكرانيا 2 مليار دولار، في حين تتجاوز الواردات التركية من روسيا 28 مليار دولار والواردات من أوكرانيا 4 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك، تستحوذ روسيا وأوكرانيا على حوالى ربع السياح إلى تركيا، حيث يتدفق الملايين إلى البلاد سنويًا. بالنظر إلى الظروف الحالية، من المؤكد أن السياحة ستتلقى ضربة كبيرة في عام 2022".





تحالف هش



ورأى الموقع، "من الناحية الجيوسياسية، واجهت أنقرة عددًا من التحديات في السنوات الأخيرة تتعلق بالتدخل الروسي في سوريا وتزايد خطر الإرهاب. كما أدت محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 إلى تعقيد حسابات تركيا السياسية. مع صعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، والذي بشّر ببدء حقبة من عدم اليقين العالمي، بدأت تركيا في تطوير تحالف هش مع روسيا، على الرغم من مصالحهما الجيوسياسية المتعارضة. استمر هذا التحالف الدقيق على الرغم من الاشتباكات المتكررة بين القوات الروسية والتركية في ساحات بالوكالة - وحتى مع توتر علاقة تركيا مع أوروبا والولايات المتحدة ودورها في الناتو بشكل متزايد. كانت إحدى التكاليف الملموسة لتركيا هي إزالتها من برنامج F-35، والذي كان حيويًا لأمن تركيا، بعد أن أبرمت أنقرة صفقة مع موسكو لشراء نظام الدفاع الجوي S-400. من خلال تدخلها العسكري في سوريا، ساهمت روسيا أيضًا في التدفقات الهائلة للاجئين إلى تركيا. يهدد تدهور الوضع الأمني في منطقة البحر الأسود استقرار تركيا بشكل أكبر، ويستحق تقييمًا دقيقًا وردًا حذرًا من أنقرة. من خلال التوسط الناجح بين روسيا وأوكرانيا - على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة - أظهرت أنقرة للغرب أنها ليست ثابتة في معسكر روسيا، بينما أظهرت لبوتين أنها لا تقف إلى جانب الغرب دون قيد أو شرط. حتى الآن، كان رد واشنطن صامتًا إلى حد ما: فبالإضافة إلى الآلية الاستراتيجية الأميركية التركية التي تم إطلاقها في نيسان، أكدت الولايات المتحدة مؤخرًا أن بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لتركيا سيخدم وحدة الناتو على المدى الطويل. منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تمثل الحقائق الجديدة على الأرض فرصة لأنقرة لإعادة علاقاتها مع روسيا، لتتجاوز التحالف المخصص القائم اليوم. ستضع الحقائق الجيوسياسية الجديدة بالتأكيد ضغوطًا إضافية على روسيا في سوريا، لصالح تركيا. في الوقت نفسه، تعمل تركيا على تعزيز موقعها الجيوسياسي من خلال تحسين العلاقات مع الغرب. مع تصدع التحالفات الروسية وبعد أن أصبحت موسكو تشكل عبئًا متزايدًا على الدول الشريكة لها، ستتطور علاقاتها مع أنقرة حتمًا. باستخدام ميزة عضويتها في الناتو لمنع وقوع البحر الأسود تحت السيطرة الروسية، ومن خلال اتخاذ خطوات لتقليل عدم اليقين على حدودها الجنوبية، يمكن لتركيا ترشيد علاقاتها مع روسيا في الوقت الذي تقوم فيه ببناء أرضية مشتركة جديدة مع الغرب".

وختم الموقع، "ولتحقيق هذه الغاية ، تحتاج أنقرة إلى الاستفادة من قدراتها الدبلوماسية الدقيقة في المناورة. تشير الحقائق الجيوسياسية الحالية إلى استمرار التصلب الروسي وحرب الغرب بالوكالة. يجب أن يكون التدخل التركي متعدد الطبقات ومتعدد المراحل. تدرك أنقرة أن الضغط الجنوبي لموسكو يطرح مشكلة أمنية هيكلية محتملة، إن لم يكن تهديدًا وشيكًا. لمكافحة هذا التهديد، يجب على تركيا أن تقف إلى جانب المبادرات التي تمنع أو تقلل من انتقال السلطة إلى روسيا. يجب أن تُبنى حرب أنقرة ضد الإرهاب على نظام من التحالفات، ولا ينبغي أن تنحرف براعتها الجيوسياسية عن مسارها بسبب صراع دول الشمال لإيجاد ملاذ آمن في الناتو".