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إصابة شخص بإطلاق نار في مدرسة في شمال ألمانيا

Lebanon 24
19-05-2022 | 06:00
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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، إصابة شخص بإطلاق نار في مدرسة في بريمرهافن في شمال البلاد، مشيرة إلى أنه تم توقيف المهاجم.

ولم ترد على الفور تفاصيل أخرى عن ملابسات الحادث أو هوية المصاب، فيما تحقيقات الشرطة مستمرة.
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المصدر: روسيا اليوم
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ألمانيا

مدرسة

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