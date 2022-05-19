Advertisement

عربي-دولي

أردوغان: تركيا لا يمكنها التخلي عن الغاز الروسي

Lebanon 24
19-05-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-953932-637885638148624355.jpg
Doc-P-953932-637885638148624355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أهمية الغاز الروسي للاقتصاد التركي، وقال إن بلاده لا يمكنها التخلي عن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، إذ يعد الأمر مسألة استراتيجية.
Advertisement
المصدر: روسيا اليوم
مواضيع ذات صلة
فنلندا تقترب من ناتو... وروسيا تُوقف الغاز عبر بولندا
lebanon 24
20/05/2022 02:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فنلندي: روسيا ستوقف إمدادات الغاز إلى فنلندا ردا على خطوة انضمامها إلى الناتو (العربية)
lebanon 24
20/05/2022 02:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة النفط الأوكرانية: كييف لم تعد مسؤولة عن نقل الغاز عبر الأراضي التي تسيطر عليها روسيا
lebanon 24
20/05/2022 02:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعد خطة لتقاسم الغاز في حال توقفت إمدادات الغاز من روسيا
lebanon 24
20/05/2022 02:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24

اردوغان

روسيا

الغاز

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-05-19
15:30 | 2022-05-19
15:00 | 2022-05-19
14:30 | 2022-05-19
13:30 | 2022-05-19
13:00 | 2022-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website