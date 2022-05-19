أردوغان: تركيا لا يمكنها التخلي عن الغاز الروسي

شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أهمية الغاز الروسي للاقتصاد التركي، وقال إن بلاده لا يمكنها التخلي عن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، إذ يعد الأمر مسألة استراتيجية.



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