الصين تحث دول "بريكس" على تعزيز الاستقرار في العلاقات الدولية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إنه يتعين على دول مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) المساهمة في استقرار العلاقات الدولية في فترة الاضطرابات.

وأضاف في كلمته اليوم أمام المشاركين في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة، الذي يعقد على شكل مؤتمر عبر الفيديو: "من الضروري اتخاذ خطوات عملية لفرض الاستقرار وضخ الطاقة الإيجابية في العلاقات الدولية التي تمر في عصر الاضطرابات والتغيرات الجذرية".

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وشدد الرئيس الصيني على ضرورة، الدفاع عن النزاهة والعدالة، ودعم الديمقراطية والحرية، وفرض الاستقرار والطاقة الإيجابية في العلاقات الدولية.

وأشار شي جين بينغ، إلى تزايد العوامل المسببة لعدم الاستقرار وعدم اليقين في الوضع العالمي الحالي.

وقال: "ومع ذلك، فإن الفكرة المهيمنة للعصر لم تتغير - إنها السلام والتنمية. ولا تزال شعوب جميع البلدان تسعى جاهدة من أجل حياة جيدة، والمجتمع الدولي بحاجة للتعاون، ولم تتغير المهمة التاريخية المتمثلة في إجراء تعاون مربح للجميع".