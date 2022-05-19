شولتس: ماكرون كان محقا في مسألة توقيت انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، متحدثا في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، أن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستكون طويلة.

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وقال، إن "المفوضية الأوروبية في نهاية يونيو المقبل ستجري تقييمها بشأن مسألة انضمام أوكرانيا".وأضاف: "في الوقت ذاته، ندرك أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان محقا في الإشارة إلى أن عملية الانضمام ليست مسألة شهور أو سنوات".وأشار الرئيس الفرنسي في 9 أيار الجاري، إلى أن "عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تستغرق أكثر من عام أو حتى عقد من الزمان".بدورها، سلمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها إلى كييف في نيسان الماضي، استبيانا إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبدء المفاوضات بشأن الانضمام، وشددت على أن "الوثيقة التي يجري نقلها هي أساس المناقشات في الأشهر المقبلة".وقال زيلينسكي في وقت لاحق، إنه "سلم الجزء الأول المكتمل من الاستبيان إلى رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا ماتي ماسيكاس"، وفي 10 أيار، سلمت كييف الجزء الثاني المكتمل من الاستبيان.