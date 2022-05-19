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عربي-دولي
الولايات المتحدة تعلن القضاء على آخر صاروخ يحوي غاز أعصاب
Lebanon 24
19-05-2022
|
15:00
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة دمرت آخر صاروخ M55 يحتوي على غاز الأعصاب العسكري VX، كجزء من برنامج الحكومة للقضاء على الأسلحة الكيميائية.
وقال كينغستون ريف، نائب مساعد وزير الدفاع للحد من التهديدات والحد من التسلح: "نحن سعداء للغاية بوصولنا إلى معلم رئيسي على طريق استكمال نزع الأسلحة الكيميائية".
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ووفق البنتاغون، احتوى الصاروخ على آخر مخزون لدى الولايات المتحدة من غاز الأعصاب VX، وتم تدميره كجزء من الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت الهيئة العسكرية أنه في المجموع، في الفترة من تموز 2021 إلى أيار 2022، تخلصت الولايات المتحدة من حوالي 18 ألف صاروخ M55. وبحسب ما ورد، من المقرر تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية الأمريكية المتبقي قبل عام 2023.
وتنص متطلبات الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، على قضاء جميع الدول المشاركة التام على الأسلحة الكيميائية الموجودة تحت تصرفها. وأعلنت روسيا، وهي أيضا طرف في الاتفاقية، أنها تخلصت تماما من مخزونها من عوامل الحرب الكيميائية في عام 2017.
المصدر:
روسيا اليوم
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