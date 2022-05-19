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عربي-دولي
غوتيريش يحث مجلس الأمن على "فعل كل ما يمكن" لوقف القتال في أوكرانيا
Lebanon 24
19-05-2022
|
15:30
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حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعضاء مجلس الأمن الدولي على بذل قصارى الجهد بغية إنهاء الأعمال القتالية المتواصلة في أوكرانيا.
وخاطب غوتيريش مجلس الأمن اليوم الخميس بالقول: "أدعو جميع أعضاء المجلس إلى فعل كل ما بوسعكم كي تسكت المدافع والإسهام في دعم السلام في أوكرانيا وكل الأماكن الأخرى".
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وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن القانون الإنساني الدولي، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2417، يقضي بضرورة حماية البضائع والإمدادات المطلوبة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك المواد الغذائية والمحاصيل والماشية.
كما ذكّر غوتيريش بأن القانون الدولي ينص أيضا على ضرورة منح المنظمات الإغاثية الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المدنيين المحتاجين إلى الدعم، مشددا على أن مجلس الأمن يلعب دورا حاسما في المطالبة بتطبيق القانون الإنساني الدولي ومعاقبة مخالفيه.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن احتياطيات الأغذية في العالم تكفي للجميع وأن المشكلة تكمن في كيفية توزيعها، مضيفا: "أحثكم على بذل قصارى الجهد بغية أداء دوركم".
وكان غوتيريش قد أقر خلال زيارة إلى كييف أواخر أبريل بأن مجلس الأمن الدولي فشل في تجنيب أوكرانيا الحرب الجارية هناك حاليا وإنهائها.
المصدر:
روسيا اليوم
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