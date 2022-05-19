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طهران: عبد اللهيان عرض على لافروف وساطة إيران بغية وقف القتال في أوكرانيا

Lebanon 24
19-05-2022 | 16:30
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أكدت إيران أن وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان أعرب لنظيره الروسي سيرغي لافروف عن استعداد طهران لأداء دور الوسيط بغية وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا.
وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن عبد اللهيان خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها مع لافروف اليوم الخميس "شرح موقف طهران المعارض لاستخدام أدوات الحرب والعقوبات" وأبدى دعم الجمهورية الإسلامية لـ"وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة التفاوض".
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وقال عبد اللهيان، وفقا للبيان، إن إيران "انطلاقا من علاقاتها الممتازة مع روسيا، تدعم أي جهد دبلوماسي لحل النزاع الأوكراني ومستعدة للتوسط والمساعدة في حل هذه الأزمة".
وأشار البيان إلى أن لافروف بدوره ندد بـ"المواقف غير البناءة للولايات المتحدة والغرب إزاء تطورات الوضع في أوكرانيا"، وأبدى ترحيب موسكو بـ"أي مبادرة من شأنها جلب اهتمام اوكرانيا بالمفاوضات"، معتبرا الدور الإيراني في هذا الصدد "بناء".
وكانت عدد من الدول، منها تركيا وإسرائيل، قد أعربت عن استعدادها للتوسط بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية.
المصدر: روسيا اليوم
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