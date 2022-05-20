24
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"الوضع كارثي"...زيلينسكي: منطقة دونباس "دمرت بالكامل"
Lebanon 24
20-05-2022
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن القوات الروسية "دمرت بالكامل" منطقة دونباس شرق البلاد، واتهم موسكو بشن عمليات قصف دون تمييز مع تكثيفها الهجوم على المنطقة.
وقال في خطاب عبر الفيديو في وقت متأخر من مساء الخميس: "في دونباس، المحتلون يحاولون زيادة الضغط. الوضع هناك جحيم. هذه ليست مبالغة".
Advertisement
وحذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، من أن الجيش الروسي وعلى الرغم من نجاحات تحقّقها القوات الأوكرانية في خاركيف، يتمكن من تعزيز سيطرته على منطقة دونباس في الجنوب الأوكراني، معتبرا أن هذا الأمر يدل على أن أمد النزاع سيطول.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية إن القوات الروسية لا تزال تواجه مشاكل على صعيد التماسك والمعنويات وعلى الصعيد اللوجستي، من دون أن يؤكد حصول إقالات على مستوى القيادة العسكرية الروسية سبق أن أشارت إليها لندن.
وشدد المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، على ضرورة البقاء "حذرين للغاية في توقعاتنا".
وتابع: "نحن مصممون تماما على بذل كل الجهود لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم بما في ذلك عبر تدريبهم على استخدام ما نوفّره لهم من إمكانات".
وأضاف المسؤول: "هم يتصرّفون بشكل جيد جدا في ميدان المعركة، لا يواجهون مشاكل على صعيد التماسك ولا يواجهون مشاكل على مستوى القيادة، قدراتهم اللوجستية وإمداداتهم تاريخية حقا".
كنه شدد على أن "الروس في جعبتهم قسم مهم من القدرات التي راكموها منذ الخريف" عند الحدود مع أوكرانيا.
وأشار إلى أن "القدرة القتالية لا تكفي للفوز بالحرب: يجب توافر الإرادة القتالية، والقيادة الجيدة"، مضيفا أنه على الرغم من كل ذلك "لا نزال نعتقد أن أمد النزاع سيطول".
والجيش الروسي الذي يركّز عملياته حاليا على الجنوب الأوكراني لربط الأراضي الروسية برا بشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في عام 2014، سيطر على ميناء ماريوبول بعد استسلام جنود أوكرانيين كانوا يتحصّنون في مجمع آزوفستال الصناعي.
المصدر:
العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وهاب عن جعجع: "اذا كان عبيحكي جد عيب"
Lebanon 24
وهاب عن جعجع: "اذا كان عبيحكي جد عيب"
07:18 | 2022-05-19
19/05/2022 07:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حبشي: لضبط النفس في بعلبك الهرمل وتسليم القاتل
Lebanon 24
حبشي: لضبط النفس في بعلبك الهرمل وتسليم القاتل
12:35 | 2022-05-19
19/05/2022 12:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" خسر الانتخابات... وهذه الوقائع تُؤكّد ذلك
Lebanon 24
"حزب الله" خسر الانتخابات... وهذه الوقائع تُؤكّد ذلك
04:30 | 2022-05-19
19/05/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
09:49 | 2022-05-19
19/05/2022 09:49:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"المستقبل" انقلب على "المقاطعة".. لِمَن صوّت في الشوف؟
Lebanon 24
"المستقبل" انقلب على "المقاطعة".. لِمَن صوّت في الشوف؟
05:00 | 2022-05-19
19/05/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2022-05-20
هل ستتمكن الولايات المتحدة من شل صناعة النفط الروسية؟
03:00 | 2022-05-20
رعب يجتاح العالم من جدري القرود.. ورصد حالات اشتباه في فرنسا وأستراليا
02:15 | 2022-05-20
"لست أشقر الشعر ولا عيوني خضراء".. مهاجر أفغاني على الحدود الأوكرانية يروي معانته!
02:00 | 2022-05-20
مناورات جوية إسرائيلية لمحاكاة هجوم على منشآت نووية إيرانية..هذه تفاصيلها!
01:00 | 2022-05-20
دولة أوروبية أخرى تعارض انضمام السويد وفنلندا للناتو.. من هي؟
00:30 | 2022-05-20
فيديو جديد لحظة اغتيال شيرين ابو عاقلة... صراخ وصدمة وحزن!
فيديو
"مرسيدس" و"BYD" تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
"مرسيدس" و"BYD" تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-05-18
20/05/2022 10:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
16:00 | 2022-05-17
20/05/2022 10:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
11:00 | 2022-05-17
20/05/2022 10:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact