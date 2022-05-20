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عربي-دولي

فيديو جديد لحظة اغتيال شيرين ابو عاقلة... صراخ وصدمة وحزن!

Lebanon 24
20-05-2022 | 00:30
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نشرت صفحة العربية فلسطين على الفيس بوك فيديو جديد للحظة اغتيال القوات الاسرائيلية لمراسلة قناة الجزيرة الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة.

واظهرت اللقطات تقدم مجموعة من الاعلاميين من الشارع المتقاطع مع الممر الذي سقطت فيه الشهيدة ابو عاقلة، وبعد لحظات فر الاعلاميين بعد تعرضهم لهجوم اسرائيلي ورصاص كثيف يمكن سماع صوته بوضوح في المقطع.
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ويعود الاعلاميين للاطمئنان عن زملاءهم في الممر المحاذي ليتضح اصابة ابو عاقلة بالرصاص وسقوطها وييدو ان اصابتها كانت قاتلة حيث لفظت انفاسها الاخيرة على الفور .
 
 
واستشهدت الاعلامية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة يوم 11 ايار الجاري برصاص قوات الاحتلال خلال تغطيتها لاقتحام جنين في جريمة لاقت تنديدا واستنكارا دوليا وعربيا ومحليا فيما اعلنت سلطات الاحتلال رفضها فتح تحقيق بجريمتها
 
المصدر: البوابة

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