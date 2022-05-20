هل ستتمكن الولايات المتحدة من شل صناعة النفط الروسية؟

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تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تطوير خطط لزيادة خنق عائدات النفط الروسية لهدف طويل الأجل يتمثل في تدمير الدور المركزي للبلاد في اقتصاد الطاقة العالمي، كما يقول المسؤولون الأميركيون الحاليون والسابقون، في خطوة تصعيدية كبيرة يمكن أن تضع الولايات المتحدة في صراع سياسي مع الصين والهند وتركيا ودول أخرى تشتري النفط الروسي.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "تشمل الإجراءات المقترحة فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، مدعومًا بما يسمى بالعقوبات الثانوية، والتي من شأنها معاقبة المشترين الأجانب الذين لا يمتثلون للقيود الأميركية من خلال منعهم من التعامل مع الشركات الأميركية وشركات الدول الشريكة. في الوقت الذي يشن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربًا في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على روسيا أضرت باقتصادها. لكن ما يقرب من 20 مليار دولار شهريًا، والتي تواصل روسيا جنيها من مبيعات النفط، يمكنها المحافظة على استمرار هذا النوع من الصراع الطاحن الجاري في شرق أوكرانيا وتمويل أي اعتداءات مستقبلية، وفقًا لمسؤولين وخبراء. ويقول المسؤولون الأميركيون إن السؤال الرئيسي الآن هو كيفية حرمان موسكو من هذه الأموال مع ضمان عدم انخفاض إمدادات النفط العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يصب في صالح بوتين ويزيد التضخم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. مع اقتراب الانتخابات الأميركية، قال الرئيس بايدن إن التعامل مع التضخم يمثل أولوية قصوى. بينما يقول المسؤولون الأميركيون إنهم لا يريدون سحب كميات كبيرة من النفط الروسي من السوق على الفور، فإنهم يحاولون دفع الدول إلى التخلص من تلك الواردات في الأشهر المقبلة. يهدف الحظر الأميركي على مبيعات التقنيات الحيوية إلى روسيا جزئيًا إلى شل شركاتها النفطية على مدى سنوات عديدة. يقول المسؤولون الأميركيون إن السوق سيتكيف في النهاية مع تلاشي الصناعة الروسية".وتابعت الصحيفة، "تتعرض بالفعل صناعة النفط الروسية للضغط. حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي في آذار، ويأمل الاتحاد الأوروبي في الإعلان عن إجراء مماثل قريبًا. ناقش وزراء خارجيته فرض حظر محتمل في بروكسل يوم الاثنين. واتفقت مجموعة الدول الصناعية السبع التي تضم بريطانيا واليابان وكندا هذا الشهر على التخلص التدريجي من واردات النفط الروسية ويجتمع وزراء ماليتها في بون بألمانيا هذا الأسبوع لمناقشة التفاصيل. وقال أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، في برلين يوم الأحد عندما سئل عن عقوبات الطاقة المستقبلية في مؤتمر صحفي لمنظمة حلف شمال الأطلسي، "نحن ندعم بشدة الجهود التي تبذلها أوروبا والاتحاد الأوروبي لفصل نفسها عن الطاقة الروسية، سواء كان ذلك النفط أو الغاز في نهاية المطاف. لن ينتهي الأمر بين عشية وضحاها، ولكن من الواضح أن أوروبا تسير على الطريق الصحيح للتحرك بشكل حاسم في هذا الاتجاه". وأضاف: "أثناء حدوث ذلك، اتخذت الولايات المتحدة عددًا من الخطوات للمساعدة". لكن صادرات النفط الروسية زادت في نيسان، ويعود ارتفاع الأسعار إلى أن روسيا حققت زيادة بنسبة 50 في المائة في الإيرادات هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية في باريس. زادت الهند وتركيا، العضو في الناتو، من مشترياتهما. أما كوريا الجنوبية فحجم مشترياتها أقل لكنها لا تزال زبونًا رئيسيًا، وكذلك الصين، التي تنتقد العقوبات الأميركية. والنتيجة هي آلة حربية روسية لا تزال تعمل بالدولارات النفطية".وأضافت، "قال إدوارد فيشمان، الذي أشرف على سياسة العقوبات في وزارة الخارجية بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، إن المسؤولين الأوروبيين يبحثون في "ما يمكن فعله في المدى القريب لتقليل الإيرادات التي يولدها الكرملين من بيع النفط، والتأكد من أن الدول خارج تحالف العقوبات، مثل الصين والهند، لا تقوض العقوبات بمجرد شراء المزيد من النفط". تدرس إدارة بايدن أنواعًا مختلفة من العقوبات الثانوية ولم تستقر بعد على مسار عمل محدد، وفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة السياسات التي لا تزال قيد الدراسة الداخلية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات ثانوية لقطع الصادرات الإيرانية في محاولة للحد من برنامجها النووي. تلتزم الشركات الأجنبية الكبيرة عمومًا باللوائح الأميركية لتجنب العقوبات إذا شاركت في التجارة مع الشركات الأميركية أو الدول الشريكة. لكن العقوبات لها سجل مختلط. لم تفعل العزلة الاقتصادية الشديدة الكثير لتغيير سلوك الحكومات من إيران إلى كوريا الشمالية إلى كوبا وفنزويلا. أحد الإجراءات التي يناقشها المسؤولون الأميركيون هو مطالبة الشركات الأجنبية بدفع سعر أقل من سعر السوق للنفط الروسي - أو معاناة العقوبات الأميركية. ستحدد واشنطن سعرًا للنفط الروسي أقل بكثير من القيمة السوقية العالمية، والتي تتجاوز حاليًا 100 دولار للبرميل. حددت الميزانية الأخيرة لروسيا سعر التعادل لنفطها فوق 40 دولارًا. من شأن تحديد سقف للسعر أن يقلل من أرباح روسيا دون زيادة تكاليف الطاقة العالمية".وبحسب الصحيفة، "يمكن للحكومة الأميركية أيضًا قطع معظم وصول روسيا إلى مدفوعات النفط. ستفعل واشنطن ذلك من خلال إصدار لائحة تلزم البنوك الأجنبية التي تتعامل في المدفوعات بوضع الأموال في حساب ضمان إذا كانت تريد تجنب العقوبات. ستكون روسيا قادرة على الوصول إلى الأموال فقط لشراء السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء. ومع وضع هذه الآليات، سيضغط المسؤولون الأميركيون على الدول لخفض مشترياتها تدريجياً من النفط الروسي، كما فعلوا مع النفط الإيراني. قالت ماريا سنغوفايا، الباحثة الزائرة في جامعة جورج واشنطن والتي درست العقوبات على روسيا، لن يكون هناك حظر على النفط والغاز الروسي في حد ذاته. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. يمكن لروسيا أن تستفيد من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني". لكن فرض مدفوعات الضمان أو الحدود القصوى للأسعار على مستوى العالم قد يكون أمرًا صعبًا. بموجب الإجراءات الجديدة ، سيتعين على الولايات المتحدة مواجهة الدول التي ليست جزءًا من تحالف العقوبات الحالي، وتريد، مثل الهند والصين، الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا. في عام 2020، فرضت إدارة ترامب عقوبات على شركات في الصين وفيتنام والإمارات لدورها في شراء أو نقل النفط الإيراني. ويقول الخبراء إن الإجراءات قد يتم الإعلان عنها ردا على استفزاز روسي جديد، مثل هجوم بالأسلحة الكيماوية، أو لمنح كييف المزيد من النفوذ إذا بدأت أوكرانيا مفاوضات جادة مع موسكو".وتابعت لصحيفة، "يريد المسؤولون الأميركيون ضمان بقاء الشركاء الأوروبيين والآسيويين متحدين مع واشنطن بشأن أي عقوبات جديدة. لكن بعض المسؤولين الأوروبيين يقولون إن إجراءات معينة، مثل تحديد سقف للأسعار أو رسوم جمركية على النفط الروسي، ستكون غير فعالة أو معقدة للغاية بحيث لا يمكن سنها. قال مسؤول أميركي إنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض حد أقصى لسعر مشترياته بدلاً من فرض حظر تام، فقد يصر المشترون من آسيا والشرق الأوسط للنفط الروسي على دفع نفس السعر المنخفض".