أوكرانيا تجبر روسيا على التفاوض؟متى وكيف؟

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اعندما دخلت القوات الروسية إلى أوكرانيا لأول مرة، اعتقد معظمهم أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيضطر إلى الفرار. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا قد تستضيف حكومة أوكرانية في المنفى. وعرض الأميركيون إخراج زيلينسكي من كييف لحمايته من فرق الاغتيال التي أرسلتها موسكو لقتله أو القبض عليه. أجاب زيلينسكي: "أنا بحاجة إلى ذخيرة، وليس الى رحلة". إذاً، الأوكرانيون يمتلكون الآن الذخيرة - وبعد ثلاثة أشهر، تبدو الحرب مختلفة تمامًا عما كان يتخيله أي شخص في 24 شباط.وبحسب موقع "ذا سبكتايتور" البريطاني، "نعم، استولى الروس على ماريوبول، وفتحوا الطريق لممر بري من دونباس إلى شبه جزيرة القرم، والتي ضموها في عام 2014. لكن بعد فوزهم في معركة كييف، يدفع الأوكرانيون الآن الروس بعيدًا عن خاركيف ويحبطون تقدم قوات بوتين في الشرق. مع تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، هناك الآن فرصة للشروع في الهجوم. كما وأن 40 مليار دولار من المساعدات الأميركية في طريقها للبلاد. هذا المبلغ وحده أكثر من ميزانية الدفاع الأسترالية بأكملها. وهذا يعني أن أوكرانيا يمكنها الآن أن تهدف إلى استعادة الأراضي بدلاً من مجرد إحباط التقدم الروسي. هذا التحول في الأحداث يثير تساؤلات. ماذا يجب أن تكون أهداف حرب أوكرانيا؟ هل يجب عليهم محاولة إعادة الروس إلى ما كانوا عليه قبل الغزو - أو الاستمرار في القتال، والبقاء في شبه جزيرة القرم، ومحاولة التراجع عن كل الخسائر التي تكبدوها منذ عام 2014؟ هل ينبغي أن يكون زيلينسكي مستعدًا للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرغم من الجرائم المروعة التي ارتكبتها القوات الروسية؟ وهل ينبغي أن يُعرض على بوتين نوع من الخروج يحفظ ماء الوجه؟"وتابع الموقع، "لقد أدى قرار بوتين بشن غزو واسع النطاق والشجاعة التي قاومها الأوكرانيون إلى توحيد الغرب. كما وأدى الغزو إلى إخراج الناتو من سباته، وها قد بدء الحلف بالتوسع الآن، والغرض منه واضح. خلقت مجموعة السبع دورًا جديدًا لنفسها كوسيلة لتنسيق العقوبات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات الغربية الأخرى وديمقراطيات شرق آسيا. في الأيام الأخيرة، تصدعت هذه الجبهة المتحدة قليلاً.قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا ينبغي إذلال بوتين، بينما قال زيلينسكي للتلفزيون الإيطالي "لن نساعد بوتين في حفظ ماء الوجه من خلال التخلي عن أراضينا". أنكرت باريس أن هذا ما كان يقترحه الرئيس الفرنسي، لكن من الواضح أنه يفكر في كيفية بناء توازنات أمنية جديدة في أوروبا تكون عاملاً في روسيا. في الوقت نفسه، يُسمح الآن لشركات الاتحاد الأوروبي بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل بشكل فعال - وهو الأمر الذي أشارت إليه المفوضية في البداية أنه سيكون ضد نظام العقوبات".وبحسب الموقع، "المفاوضات الحقيقية لإنهاء الحرب لا تزال بعيدة المنال. أي محادثات جرت كانت روتينية. يفتح القبض على ماريوبول أمام بوتين إمكانية حرمان أوكرانيا من حرية الملاحة في البحر الأسود - مما سيجعل من الصعب عليها أن تعمل اقتصاديًا كدولة. لن تكون روسيا منفتحة على التفاوض إلا إذا خسرت الممر البري الذي حصلت عليه مؤخرًا أمام هجوم أوكراني مضاد. لكن من المهم مع ذلك أن وزارة الخارجية لديها الآن وحدة مفاوضات تنسق مع الحلفاء وتستعد لما قد يحدث على المدى المتوسط. فمحادثات السلام ليست واردة. يصف أحد المصادر الدبلوماسية الموقف البريطاني بهذه الطريقة: "أن نكون قاسين مع روسيا وأن نضع أوكرانيا في أقوى موقف تفاوضي". هناك عدة أجزاء لهذا الهدف. الأولوية الأولى هي استمرار ضغوط العقوبات على روسيا، والتي تود لندن تكثيفها بفرض حظر كامل على النفط والغاز. ثانيًا، الاستمرار في إمداد أوكرانيا بالأسلحة التي تمكنها من تغيير الحقائق على الأرض. وقال أحد مصادر الحكومة البريطانية: "نحن نساعدهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من موقع القوة. ما يفعلونه بهذه القوة متروك لهم". ويضيف: "لن يفعل الأوكرانيون أي شيء بدون وجود المملكة المتحدة والولايات المتحدة في الغرفة". يفضل البريطانيون وقف إطلاق النار، ولكن فقط إذا انسحب الروس إلى حيث كانوا قبل غزو شباط - على أقل تقدير. تم رفض فكرة السماح لبعض التنازلات الإقليمية لبوتين: "أميركا وبريطانيا لا يؤيدان هذا الاتجاه"."وأضاف الموقع: "السؤال الأكثر صعوبة هو ماذا تفعل بشأن شبه جزيرة القرم. قام الروس بضم المنطقة في عام 2014 ودمجها في بلدهم، لكن العالم الغربي لا يعترف بإعادة رسم الحدود الدولية بالقوة. يعتقد البعض في المؤسسة الأمنية أن زيلينسكي يجب أن يستمر في القتال لإخراج روسيا من شبه جزيرة القرم: ليس لأن الهدف واقعي، ولكن لأنه من شأنه أن يعيق روسيا ويمنعها من التعافي وإعادة التسليح. لكن من الناحية الواقعية، إذا استخدمت أوكرانيا معدات غربية للانتقال إلى شبه جزيرة القرم واستعادة الأراضي التي تدعي روسيا الآن أنها جزء من بلدها، فسيكون خطر التصعيد واضحًا. تعتبر القدرات العسكرية المستقبلية لأوكرانيا أمرًا بالغ الأهمية. من الناحية الواقعية، لن تنضم البلاد إلى الناتو - لا يُسمح للدول التي لديها نزاعات إقليمية معلقة بالانضمام إلى الحلف، ويعتقد الكثير من الأعضاء ان قبول أوكرانيا سيشكل سيكون خطوة مستفزة لروسيا. يأتي بعد ذلك السؤال عن الشكل الذي ستبدو عليه العلاقات مع بوتين بعد أوكرانيا. إن رغبة ماكرون في الحفاظ على خطوط اتصال مباشرة مع الرئيس الروسي ليست شيئًا ستكون لندن مستعدة للقيام به. يقول أحد حلفاء رئيس الوزراء: "من الصعب تحمّل مشهد أي شخص يتفاوض مع بوتين على الرغم مما يفعله، مهما كانت دوافعه شريفة"."وبحسب الموقع، "إن العقوبات المفروضة على روسيا غير مسبوقة: فقد تم استبعاد اقتصاد مجموعة العشرين فعليًا من الاقتصاد العالمي. لكنهم لا محالة يسببون الألم للبلدان التي تفرض عليهم. إذا تم التوافق على اتفاق سلام، فسيكون هناك ضغوط لرفعها. ومع ذلك، فإن وجهة نظر الحكومة البريطانية هي أن الإزالة السريعة للعقوبات سيكون خطأً: "بدلاً من رفع العقوبات والعيش في سعادة دائمة، نرغب في استخدامها كوسيلة ضغط لتأمين التعويضات"، كما يقول هذا المصدر. لذا فإن البريطانيين يفضلون رفعها جزئيًا فقط، مع خيار العودة إلى الوراء عند ملاحظة أي عدوان روسي أولي. الفكرة هي أن هذا من شأنه أن يساعد في ردع أي انتقام روسي في المستقبل. في السر، تصر شخصيات بارزة في حكومة المملكة المتحدة على أن العلاقات مع روسيا يجب ألا تعود إلى ما كانت عليه مرة أخرى. وهم يجادلون بأن اعتماد ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى على الغاز الروسي يجب أن ينتهي، ويشككون في الحكمة من السماح مرة أخرى بتصدير أجزاء مهمة من التكنولوجيا إلى روسيا. إذا كنت تريد، كما قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، منع روسيا من القيام بهذا النوع من الأشياء مرة أخرى، فلماذا ترسل لها ما تحتاجه للتصنيع المتقدم؟"