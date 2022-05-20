الولايات المتحدة تشتري الملايين من جرعات اللقاح لفيروس جديد وخطيرٍ... ما هو؟

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وقعت السلطات الصحية الأميركية صفقة بقيمة 119 مليون دولار لجرعات لقاح ضد فيروس جدري القرود، بعد تشخيص إصابة رجل من ولاية ماساتشوستس بالمرض النادر ولكنه قد يكون خطيرا.وأعلنت هيئة الأبحاث والتطوير في مجال الطب الحيوي المتقدم (BARDA) - وهي وكالة حكومية مكرسة لمكافحة الأوبئة والإرهاب البيولوجي - توقيع عقد بملايين الدولارات مع شركة الأدوية الدنماركية البافارية الشمالية يوم الأربعاء، حسبما أعلنت الشركة في بيان.وتعد الصفقة البالغة 119 مليون دولار، واحدة من سلسلة من خيارات العقود التي يمكن أن تصل في النهاية إلى قيمة إجمالية قدرها 299 مليون دولار إذا تم تنفيذها، مقابل حوالي 13 مليون جرعة مجففة بالتجميد من لقاح Jynneos. وأنشئ في الأصل للجدري، ولكن تمت الموافقة عليه لاستخدامه ضد جدري القرود من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) في عام 2019، قبل أشهر فقط من اكتشاف الحالات الأولى لـ "كوفيد-19" في الصين.وقالت الشركة إن عمليات التسليم الأولية لـ Jynneos Shot لن تأتي حتى عام 2023، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون الجرعات البالغة 13 مليون جرعة جاهزة في وقت ما بين 2024 و2025 إذا وافقت BARDA على تمديد العقد.وأكّدت أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في الولايات المتحدة يوم الأربعاء لرجل سافر مؤخرا إلى كندا. وقال مسؤولو الصحة الفدراليون منذ ذلك الحين إنهم يراقبون ستة آخرين بعد أن اقتربوا من مسافر مصاب أثناء رحلة من نيجيريا إلى المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، بينما يتم التحقيق في حالة أخرى محتملة من قبل إدارة الصحة في مدينة نيويورك.كما لوحظ عدد من الإصابات المشتبه بها أو المؤكدة في بريطانيا وكندا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا والسويد في الأسابيع الأخيرة. واكتشفت أستراليا أول حالة لها.ويوم الخميس، أعلنت ولاية بافاريا الشمالية أنها توصلت أيضا إلى اتفاق مع "دولة أوروبية غير معلنة" بشأن نفس لقاح الجدري مزدوج الاستخدام - على الرغم من تقديمه تحت علامات تجارية مختلفة - "استجابة لحالات جديدة من جدري القردة". ولم توضح الشركة عدد الجرعات التي سيتم شراؤها أو تقديم سعر إجمالي للعقد.وبالإضافة إلى اللقاحات، تحركت الحكومة الأمريكية أيضا لشراء جرعات من tecovirimat، وهو العلاج القياسي المضاد للفيروسات لجدري القرود، حيث وقعت إدارة الدفاع عقدا بقيمة 7.5 مليون دولار للدواء مع شركة الأدوية الأميركية SIGA Technologies الأسبوع الماضي.وحصل شكل وريدي من نفس مضاد الفيروسات على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لعلاج الجدري يوم الخميس، على الرغم من أن SIGA قالت إن النسخة IV تم الاستشهاد بها أيضا "في طلب الميزانية الأخير لرئيس الولايات المتحدة على أنها تستخدم لعلاج مريض في الولايات المتحدة مصاب بجدري القردة".وعلى الرغم من ندرته، تم اكتشاف جدري القرود في الولايات المتحدة من قبل، حيث دخل أحد سكان تكساس المستشفى الصيف الماضي بعد سفره إلى غرب إفريقيا، حيث يتوطن العامل الممرض. وفي عام 2003، تم تأكيد أكثر من 70 حالة في الولايات المتحدة، ما يمثل أول تفش يُشاهد خارج إفريقيا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.وتشمل الأعراض الأولية الحمى وآلام الرأس والعضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق، وعلى الرغم من أن معظم الالتهابات تتعافى دون مرض خطير، فإن الفيروس قاتل في نسبة صغيرة من الحالات.