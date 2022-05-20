انضمام فنلندا والسويد للناتو.. ولادة جديدة للحلف أم بداية صراع شامل؟

وتابع المقال: "اعتبرت رئيسة الأكاديمية الدولية للإعلام والدبلوماسية في لندن، نادية التركي، أن هناك ثلاثة أبعاد لطلب كل من السويد وفنلندا الانضمام لحلف الناتو وهي "الاحتواء السياسي"، و"تفعيل مفهوم الأمن الأوروبي المشترك"، و"تعطيل القدرات العسكرية الروسية".وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن الأزمة الأوكرانية أوضحت "حجم انكشاف الجغرافيا الاسكندنافية أمام مصدر تهديد قائم وحقيقي"، في إشارة إلى روسيا.وأضافت أن السياسية الخارجية الروسية غير مترددة في توظيف "الاستذئاب الدبلوماسي" بدل الدبلوماسية التقليدية في إدارة الأزمات، وفقاً لتعبيرها.وتابعت قائلة: "لطالما فضلت الدول الاسكندنافية عدم الانخراط في "الاستقطابات الجيوستراتيجية"، بين الشرق والغرب، مستدركة: "لكن حالة الانعتاق من العقلنة السياسية التي تبنتها موسكو في تعاطيها مع أوكرانيا، وتفضيلها الخيار العسكري، اضطر فنلندا والسويد لخيار الانضمام إلى الناتو".





وأضاف محمد، في تصريحات لموقع "الحرة"، أن الناتو يوسع من حضوره عند الحدود الروسية، وهو من شأنه تضييق الخناق على موسكو عسكرياً بعد أن كانت السويد وفنلندا من الدول التي تتمتع بالحياد الدائم وتعتبر دولا فاصلة بين روسيا والناتو".



ووفقاً لموقع "ديفينس نيوز"، فإن فنلندا تمتلك عقودا من الخبرة في مراقبة الأنشطة الروسية على طول حدودها المشتركة مع موسكو والتي يبلغ طولها 1340كم.



من جهته، قال مدير المركز الأوروبي للدراسات والاستخبارات في برلين، جاسم محمد، إن انضمام فنلندا والسويد للحلف، يعطي قوة جديدة للناتو، خاصة أن البلدين يمتلكان حدودا مشتركة مع روسيا.وأضاف محمد، في تصريحات لموقع "الحرة"، أن الناتو يوسع من حضوره عند الحدود الروسية، وهو من شأنه تضييق الخناق على موسكو عسكرياً بعد أن كانت السويد وفنلندا من الدول التي تتمتع بالحياد الدائم وتعتبر دولا فاصلة بين روسيا والناتو".ووفقاً لموقع "ديفينس نيوز"، فإن فنلندا تمتلك عقودا من الخبرة في مراقبة الأنشطة الروسية على طول حدودها المشتركة مع موسكو والتي يبلغ طولها 1340كم.

وتابع المقال: "تلك الوقائع، تطرحا سؤالا جديدا.. ما الذي ستضيفه فنلندا والسويد إلى الناتو في مواجهة روسيا؟



وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فسيصبح حجم دول الناتو 1.4 ضعف حجم روسيا بأكملها، بينما يبلغ عدد سكان دول الناتو حوالي ستة أضعاف ونصف عدد سكان روسيا.



بالنسبة للاقتصاد يبلغ إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الناتو لعام 2020 ما يعادل 27 ضعف الناتج المحلي لروسيا، حسب الصحيفة.



أما الإنفاق العسكري، الذي يعتبر أحد متطلبات عضوية الناتو، فينفق الأعضاء الحاليون حوالي 24.5 ضعف ما تنفقه روسيا على جيوشهم. وفيما يتعلق بحجم الجيوش، يبلغ عدد أفراد القوات العسكرية في جيوش الناتو حوالي 3.2 أضعاف عدد ما تمتلكه روسيا.



ولكن عند إضافة فنلندا والسويد، فإن المقياس يتضاعف، لإن فنلندا لديها احتياطي عسكري ضخم".