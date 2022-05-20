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عربي-دولي
إصابة عدة أشخاص في هجوم بالسكين في النرويج
Lebanon 24
20-05-2022
|
06:30
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أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل أحدهم حالته حرجة في هجوم بالسكين، يوم الجمعة، في جنوب شرق النرويج، وفق ما أفادت الشرطة النرويجية.
وأعلنت الشرطة المحلية على تويتر القبض على مشتبه فيه، دون أن تحدد أسباب الهجوم.
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وكتبت الشرطة النرويجية في تغريدة قد تشير إلى أن الحصيلة قد ترتفع "في هذه المرحلة: ثلاث إصابات وإصابة واحدة خطرة".
وأوضحت الشرطة بعد بضع دقائق، على موقع تويتر أيضا، أنها "تسيطر على الجاني المشتبه به"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام النرويجية عن شهود عيان، تم إرسال العديد من دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع، بالإضافة إلى ثلاث مروحيات طبية.
وذكرت وسائل الإعلام أن الهجوم وقع في وادٍ يسمى نوميدال في قرية نور، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقع هذه المنطقة في شمال كونغسبرغ، حيث قتل خمسة أشخاص في هجوم بالقوس والسكين في أكتوبر الماضي، حيث ارتكب الهجوم دنماركي يعاني من اضطرابات نفسية، بحسب خبراء، وتتم محاكمته منذ الخميس في النرويج.
المصدر: سكاي نيوز
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