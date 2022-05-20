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عربي-دولي

ردا على "توسّع الناتو" روسيا تُعلن عن خطوة عسكرية مفاجئة... ما هي؟

Lebanon 24
20-05-2022 | 07:00
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الجمعة، عزم موسكو على تشكيل 12 قاعدة عسكرية في الجزء الغربي من البلاد، ردا على مساعي كل من فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال شويغو في تصريحات صحفية، إن "تهديدات القصف من القوات الجوية الأميركية ازدادت بأكثر من 15 مرة في أوروبا خلال السنوات الثماني الأخيرة".
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وتابع شويغو: "حدة التهديدات على حدودنا الشمالية الغربية تصاعدت مع قيام الولايات المتحدة بمناورات عسكرية بمشاركة 30 دولة وأكثر من 40 ألف عسكري، وهذا يرفع من حدة التوتر والتهديد بالنسبة لنا".
المصدر: سكاي نيوز
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