رئيس هذه الدولة يمنع الوزراء من الزواج الثاني... ما السبب؟

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قرر رئيس النيجر، محمد بوزوما، منع وزراء حكومته من الزواج بزوجة ثانية، ملوحا بإقالة من يقدم منهم على تعدد الزوجات.وقال بوزوما، أمام تجمع نسائي، إن "قراره قد لا يرضي الجميع"، مشيراً إلى أن "تعدد الزوجات أمر سيئ.. أولئك الذين سيجادلوننا، يقولون إن ديننا هو الذي قال ذلك".وأكد رئيس النيجر أن بلاده "تواجه مشكلة ديموغرافية حقيقية تمثل عائقا كبيرا أمام تنمية البلاد"، متحدثا عن إحصائيات حول مخاطر النمو الديمغرافي الجامح.قرار بوزما أثار ضجة في الرأي العام النيجيري، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تقليص النمو السكاني، في البلد الإفريقي الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 24 مليون نسمة، وفق إحصائيات البنك الدولي.