الجيش الأوكراني يكشف حصيلة جديدة لمعاركه مع روسيا

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أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية صد 14 هجوما للقوات الروسية شرقي البلاد، وتمدير 8 دبابات و14 وحدة من المركبات المدرعة و6 وحدات من المركبات الروسية.وتمكنت وحدات الجو الأوكرانية من إسقاط طائرة روسية مسيرة من طراز Orlan-10، وفقا لهيئة الأركان الأوكرانية.وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قتل 13 مدنيا من جراء القصف الروسي على إقليم لوغانسك شرقي أوكرانيا، وفقا لحاكم الإقليم، سيرغي غايداي.وأوضح غايداي أن 12 قتلوا في بلدة سيفيرودونيسك حيث فشل هجوم روسي في المنطقة.