قتيلان و8 مصابين بإطلاق نار في شيكاغو

أعلنت السلطات الأميركية مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، بحادث إطلاق نار في شيكاغو.



ووقع إطلاق النار مساء الخميس قرب مطعم على الجانب الشمالي القريب من المدينة.



وقالت الشرطة في بيان إن شخصا اعتقل وعثر معه على سلاح، فيما لم تنشر أسماء أو أعمار القتلى.

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