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كتيبة "آزوف" تعترف: هذا ما حدث في ماريوبول ومصنع "آزوفستال"

Lebanon 24
20-05-2022 | 11:00
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كشفت كتيبة "آزوف" العسكرية الأوكرانية، التي كانت تتولى الدفاع عن مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا، تفاصيل جديدة عن المعركة التي أصبحت رمزا للحرب بين روسيا وأوكرانيا.


وأعلن دنيس بروكوبينكو، قائد الكتيبة التي تتهمها موسكو بارتكاب انتهاكات على مدار السنوات الماضية، أن "القيادة العسكرية الأوكرانية أصدرت أمرا بوقف الدفاع عن مدينة ماريوبول لإنقاذ أرواح الجنود".
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وأكد بروكوبينكو في بيان مصور، الجمعة، أنه "تم إجلاء المدنيين والمقاتلين المصابين بجروح خطيرة من مصنع آزوفستال"، فيما "انتشال جثث القتلى من المصنع مستمر".
المصدر: سكاي نيوز
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