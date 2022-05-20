إنهاء الحرب في أوكرانيا حاجة ملحّة للغرب

دخلت الحرب في أوكرانيا مرحلة أكثر خطورة. على الرغم من أن روسيا يبدو أنها قلصت أهدافها بعد أن أفشلت كييف الغزو الأولي لموسكو، فإن الكرملين مصمم الآن على توسيع جزء شرق وجنوب أوكرانيا الذي سيطر عليه في عام 2014. في غضون ذلك ، ها هم حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي يرسلون الأسلحة بكثرة، ويقدمون المعلومات الاستخباراتية، ويستمتعون باحتمالية "النصر" الذي يستلزم طرد روسيا من أوكرانيا.

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وبحسب مجلة "ذا اتلانتك" الأميركية، "في ظل مضاعفة الجانبين لالتزاماتهم، يجب على الناتو الدخول في حوار صريح مع الحكومة الأوكرانية حول أهدافه وأفضل السبل لإنهاء إراقة الدماء عاجلاً وليس آجلاً. لقد تعرضت روسيا بالفعل لهزيمة استراتيجية حاسمة. صدت القوات الأوكرانية التقدم نحو كييف واحتفظت بالسيطرة على معظم أنحاء البلاد؛ وضرب الغرب روسيا بعقوبات اقتصادية شديدة. وقد عزز الناتو جناحه الشرقي، بينما تسعى فنلندا والسويد الآن للانضمام إلى الحلف. أما بالنسبة لحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا على حد سواء، فإن الحكمة الاستراتيجية تتنازع لصالح جني هذه النجاحات بدلاً من الضغط على القتال وخوض المخاطر الكبيرة. حتى الآن، ابتعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن الضغط على كييف للحد من أهدافها الاستراتيجية. ركز الناتو بدلاً من ذلك على تزويد أوكرانيا بالوسائل المناسبة للدفاع عن نفسها ، اي المزيد من الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات، والمزيد من الطائرات بدون طيار، والمزيد من المدفعية، والمزيد من المعلومات الاستخباراتية. وتزعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل شرعي أن الأوكرانيين يجب أن يقرروا أهدافهم الحربية. من الصحيح أيضًا أن معركة كييف مبررة تمامًا، على أسس أخلاقية وقانونية، للسعي إلى استعادة وحدة أراضي أوكرانيا الكاملة من خلال استعادة شبه جزيرة القرم والقسم الذي احتلته روسيا من دونباس عام 2014".

وتابعت المجلة، "لكن حق كييف في القتال من أجل السيادة الإقليمية الكاملة لا يجعل من تطبيق هذا القرار أمرًا حكيمًا من الناحية الإستراتيجية. ولا ينبغي أن يكون النجاح الملحوظ الذي حققته أوكرانيا في صد التقدم الأولي لروسيا سبباً للثقة الزائدة بشأن المراحل التالية من الصراع. في الواقع، تتطلب البراغماتية الاستراتيجية إجراء محادثة صريحة بين الناتو وأوكرانيا حول كبح جماح طموحات كييف والاكتفاء بنتيجة لا ترقى إلى مستوى "النصر". هناك عدة اعتبارات تستدعي ضبط النفس هذا. أولاً، كلما طالت الحرب، كلما زاد الموت والدمار والتشريد الذي سينتج عنها. أودى الغزو الروسي بالفعل بحياة عشرات الآلاف، وأجبر حوالي 12 مليون أوكراني على الفرار من ديارهم (غادر البلاد حوالي 6 ملايين)، ودمر حوالي 60 مليار دولار من البنية التحتية لأوكرانيا. تعمل العقوبات المفروضة على روسيا وتعطيل الحرب لسلاسل التوريد على تغذية ارتفاع الأسعار في العديد من البلدان ويمكن أن يؤدي إلى نقص الغذاء العالمي. ثانياً، خطر التصعيد. إذا كان أداء القوات الروسية جيدًا في الشرق والجنوب، فقد يقرر الكرملين في النهاية توسيع أهدافه الحربية والسعي لابتلاع المزيد من أوكرانيا. بدلاً من ذلك، إذا تعثرت القوات الروسية في الأسابيع المقبلة وواجه فلاديمير بوتين هزيمة أخرى، فقد يتطلع إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل، أو إشعال صراع أوسع لتغيير مسار الحرب. يمثل التصعيد العرضي أيضًا خطرًا حقيقيًا، حيث نفذت روسيا بالفعل ضربات بالقرب من أراضي الناتو وتعمل القوات الروسية وقوات الناتو على مقربة شديدة. ثالثًا، على الرغم من أن الغرب أظهر وحدة رائعة في دعم أوكرانيا ومواجهة العدوان الروسي، فإن تضامن الغرب قد يتضاءل بمرور الوقت. يتزايد التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، مدفوعًا جزئيًا بالآثار غير المباشرة للحرب. إن ارتفاع الأسعار يثقل كاهل شعبية بايدن - على الرغم من تعامله القوي مع الحرب - وقد تم تهميش تركيزه السابق على تحسين عدد العاملين الأميركيين بشكل فعال. قد يتقلص التعاون بين الحزبين في مواجهة بوتين".

وأضافت المجلة، "بدأت الخلافات في الظهور بين الحلفاء عبر الأطلسي. تحدث قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا الأسبوع الماضي عن الحاجة إلى وقف إطلاق النار والشروع في تسوية تفاوضية. في غضون ذلك، يبدو أن واشنطن ولندن تدعمان نية أوكرانيا لتحقيق، على حد تعبير وزيرة خارجيتها، "تحرير الأراضي المحتلة". النتائج الانتخابية منذ بدء الحرب لا تبشر بالخير لقوة البقاء الجماعية للغرب أيضًا. فاز فيكتور أوربان، المدافع عن "الديمقراطية غير الليبرالية"، بإعادة انتخابه في المجر. وقد أعاق حتى الآن جهود الاتحاد الأوروبي لفرض حظر نفطي على روسيا. على الرغم من إعادة انتخاب المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون في فرنسا، إلا أن المرشحة اليمينية المتشددة والمؤيدة لروسيا، مارين لوبان، حصلت على أكثر من 40 في المائة من الأصوات. حدد المستشار الألماني أولاف شولتز في البداية تحولًا جريئًا في السياسة الخارجية الألمانية لمواجهة تحرك بوتين في أوكرانيا. لكن برلين تراجعت منذ ذلك الحين عن المضي قدمًا، وأضعفت حكومة شولز بسبب الانتكاسة السياسية في الانتخابات الإقليمية التي جرت في عطلة نهاية الأسبوع. وفي الولايات المتحدة، مدعومًا بتأييد دونالد ترامب، فاز جيه دي فانس مؤخرًا في انتخابات تمهيدية ساخنة في مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو. وجهات نظره بشأن الحرب في أوكرانيا صريحة إلى حد ما: "أعتقد أنه من السخافة أننا نركز على هذه الحدود في أوكرانيا. يجب أن أكون صادقًا معك، لا يهمني حقًا ما يحدث لأوكرانيا بطريقة أو بأخرى".

وبحسب المجلة، "أخيرًا، يحتاج الغرب إلى البدء في النظر إلى ما بعد الحرب لإنقاذ علاقة مع روسيا تُبقي الباب مفتوحًا أمام قدر ضئيل من التعاون. حتى لو اندلعت حرب باردة جديدة، فسيكون الحوار أكثر أهمية مما كان عليه خلال هذه الحرب. في عالم أكثر ترابطًا وعولمة، سيحتاج الغرب على الأقل إلى قدر من التعاون العملي مع موسكو لمواجهة التحديات المشتركة، مثل التفاوض بشأن الحد من التسلح، ووقف تغير المناخ، وإدارة المجال السيبراني، وتعزيز الصحة العالمية. ولتحقيق هذه الغاية، فإن إنهاء الحرب بسرعة من خلال وقف إطلاق النار والتسوية التفاوضية أفضل بكثير من الحرب التي تستمر أو صراع جديد مجمّد ينتهي بمأزق عدائي. يتهم المنتقدون بأن أي نتيجة أقل من الهزيمة الكاملة من شأنها أن تشجع بوتين. ومن شأن السماح له بالمطالبة بالنصر من خلال الاحتفاظ بالسيطرة حتى على جزء صغير من أوكرانيا، حسب الحجج، أن يشجع فقط على الاستيلاء على الأرض في المرة المقبلة. لذا، قد تفسر الصين أيضًا أي نتيجة خجولة من هزيمة روسيا على أنها تشجيع لاختبار استعداد الغرب للدفاع عن تايوان".

وختمت المجلة، "لكن بوتين سيبقى مصدر قلق بغض النظر عن كيفية انتهاء هذه الحرب. إلا أن غزو بوتين الخاطئ لأوكرانيا لم يسفر عن فائزين، بل خاسر واحد واضح: روسيا. حتى مع استمرار الغرب في تزويد أوكرانيا بالوسائل للدفاع عن نفسها، فقد حان الوقت لديمقراطيات الأطلسي لتحويل تركيزها إلى إنهاء الحرب".

