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عربي-دولي

الهند تتهم الصين ببناء غير قانوني في منطقة حدودية

Lebanon 24
20-05-2022 | 15:00
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اعترضت الهند اليوم الجمعة على قيام الصين ببناء جسر ثان فوق بحيرة بانغونغ المتنازع عليها، وهي منطقة تقول الهند إنها تخضع "لاحتلال غير قانوني" من قبل الصين منذ الستينيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، أريندام باغشي "لم نقبل أبدا مثل هذا الاحتلال غير القانوني لأراضينا، ولم نقبل المزاعم الصينية غير المبررة أو أنشطة البناء تلك".
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ولم يصدر تعليق من الصين على الفور.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على جهود قادة جيشي البلدين الذين ناقشوا مؤخرا خطوات لفك اشتباك القوات في مناطق على طول الحدود المتنازع عليها.

ونشر كلا البلدين عشرات الآلاف من الجنود المدعومين بالمدفعية والدبابات والطائرات المقاتلة على طول حدود الأمر الواقع التي تسمى "خط السيطرة الفعلية".

ويفصل خط السيطرة الفعلية بين الأراضي التي تسيطر عليها كل من الصين والهند من لاداخ في الغرب إلى ولاية أروناتشال براديش في شرق الهند، والتي تطالب بها الصين بالكامل.

وخاضت الهند والصين حربا عبر الحدود عام 1962.
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