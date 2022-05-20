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زلزال بقوة 5.4 درجة في البحر ما بين إسبانيا والمغرب

Lebanon 24
20-05-2022 | 15:30
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أعلن مركز البحث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة وقع بعرض البحر بين المغرب وإسبانيا.

وأوضح المركز الجزائري في بيان له أن "الزلزال وقع الساعة 13.35 بالتوقيت المحلي، وبلغت قوته 5.4 على مقياس رختر في البحر بين إسبانيا والمغرب، شمال الحسيمة، وتم الشعور به في المناطق الحدودية للبلاد".
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