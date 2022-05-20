قوات تيغراي تعلن إطلاق سراح أكثر من 4000 أسير حرب إثيوبي

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أعلنت قوات إقليم تيغراي، التي تقاتل الجيش الفيدرالي الإثيوبي، أنها ستطلق سراح 4000 أسير حرب في إطار قرار عفو.وجاء إعلان "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" قرار إطلاق السراح عبر "تويتر"، وسط تصاعد حرب كلامية بين مسؤولين إثيوبيين ومسؤولي إقليم تيغراي.وقالت الجبهة في التغريدة إن قواتها قررت الإفراج عن 4208 أسرى حرب بقرار عفو، من بينهم 401 امرأة.ونقل عن منسق مركز الأسرى بالاقليم، بيرهاني كيبيدي، القول "اعتقل معظمهم في قتال خارج إقليم تيغراي، وانضم آخرون إلى القتال في تجنيد اجباري".وجاء قرار الإفراج عن السجناء بعد أسابيع من المحادثات التي جرت بين القادة العسكريين من الجانبين، بحسب دبلوماسي أجنبي في أديس أبابا، قال إن المحادثات على المستوى السياسي لم تجر بعد.وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها "قوات تيغراي" عن إطلاق سراح أسرى حرب. ففي يوليو 2021 أعلن عن إطلاق سراح 1000 جندي من الجيش الاتحادي بعد استعراضهم أمام الجمهور.وقال وليام دافيسون، كبير محللي شؤون إثيوبيا بمجموعة الأزمات الدولية، للأسوشيتدبرس "من المحتمل أن تكون عمليات اطلاق السراح هذه علامة على حسن النية وأيضا على النقص الحاد في الغذاء في تيغراي".واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا، في تشرين الثاني 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول 2020 بسبب كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.