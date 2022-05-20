غارات إسرائيلية تستهدف محيط مطار دمشق

استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية محيط مطار دمشق الدولي.

وشوهدت الحرائق تندلع في المنطقة المستهدفة وسط انفجارات سُمِع صداها في دمشق، فيما توجّهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة.



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وقد ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدّت "لعدوان إسرائيلي" وأسقطت عددا من الصواريخ في ريف دمشق.