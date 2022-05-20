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مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص إسرائيلي في جنين

Lebanon 24
20-05-2022 | 20:00
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، بمقتل فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما، بعد إصابته بالرصاص خلال اشتباكات مسلحة في مدينة جنين، عقب عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي.
وأضافت الوزارة في بيان أن شابا (18 عاما) "أصيب بجروح حرجة خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها".
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وقالت مصادر محلية في مدينة جنين إن اشتباكات مسلحة وقعت بين عناصر من المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة من محورها الشمالي.
ولم يتضح على الفور إن كان القتيل والجريح من عناصر المقاومة المسلحة، كما لم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي.
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