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إقتصاد

وزير خارجية هنغاريا: اقتصادنا سيدمر بدون الغاز الروسي

Lebanon 24
20-05-2022 | 23:12
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صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، بأن اقتصاد بلاده "سيدمر" في حال وقف توريدات الغاز من روسيا على خلفية مساعي الاتحاد الأوروبي للتخلي عنها تدريجيا.

وقال الوزير في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأميركية إن "اقتصادنا سيدمر بدون الغاز الروسي ناهيك عن الإصلاح التقني لمصافينا لغرض تكرار أنواع أخرى من النفط والغاز غير الروسية، والذي سيتطلب استثمارات إضافية بحجم 550 مليون يورو".
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وأضاف أن الحجم الإجمالي من الاستثمارات لمثل هذه المهمة قد يبلغ حوالي مليار يورو.

وأكد سيارتو أنه في ظروف الغياب الكامل للنفط الروسي سيكون من المستحيل بالنسبة لهنغاريا أن تستورد النفط بالكميات الكافية من مصادر أخرى.
المصدر: روسيا اليوم

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