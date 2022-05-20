Advertisement

عربي-دولي

كوريا الجنوبيّة تُسجّل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا"

Lebanon 24
20-05-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-954509-637887115645089137.jpg
Doc-P-954509-637887115645089137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت كوريا الجنوبية، الجمعة، أقل من 30 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي وسط استمرار المنحنى الوبائي لموجة الفيروس بالهبوط.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن "البلاد أبلغت عن 25125 إصابة جديدة بكورونا بما في ذلك 22 إصابة وافدة من الخارج خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع حصيلة الإصابات إلى 17 مليونا و914957 إصابة".
Advertisement

وأضافت: "تم تسجيل 43 وفاة بسبب الإصابة بـ(كوفيد-19) ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 23885 وفاة"، مؤكدة أن "عدد المرضى في الحالات الخطيرة أنخفض بمقدار 23 مريضا عن اليوم السابق من 274 مريضا إلى 251 مريضا".

وكان من المتوقع أن ترفع الحكومة الكورية الجنوبية إلزامية العزل الذاتي لمصابي كورونا اعتبارا من الاثنين المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار هبوط المنحنى الوبائي في حالات الإصابة.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق، أنها "قررت التمديد لشهر آخر إلزامية العزل الذاتي لمدة تصل إلى 7 أيام لمرضى كورونا حتى حزيران المقبل بسبب مخاوف من ظهور سلالة من المتحورات الأخرى وغيرها".

وأضافت، أنها "تخطط لإعادة تقييم وضع الوباء بعد 4 أسابيع".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2022-05-21
00:30 | 2022-05-21
00:00 | 2022-05-21
23:12 | 2022-05-20
20:00 | 2022-05-20
18:15 | 2022-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website