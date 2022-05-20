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عربي-دولي
كوريا الجنوبيّة تُسجّل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا"
Lebanon 24
20-05-2022
|
23:30
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سجلت كوريا الجنوبية، الجمعة، أقل من 30 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي وسط استمرار المنحنى الوبائي لموجة الفيروس بالهبوط.
وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن "البلاد أبلغت عن 25125 إصابة جديدة بكورونا بما في ذلك 22 إصابة وافدة من الخارج خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع حصيلة الإصابات إلى 17 مليونا و914957 إصابة".
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وأضافت: "تم تسجيل 43 وفاة بسبب الإصابة بـ(كوفيد-19) ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 23885 وفاة"، مؤكدة أن "عدد المرضى في الحالات الخطيرة أنخفض بمقدار 23 مريضا عن اليوم السابق من 274 مريضا إلى 251 مريضا".
وكان من المتوقع أن ترفع الحكومة الكورية الجنوبية إلزامية العزل الذاتي لمصابي كورونا اعتبارا من الاثنين المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار هبوط المنحنى الوبائي في حالات الإصابة.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق، أنها "قررت التمديد لشهر آخر إلزامية العزل الذاتي لمدة تصل إلى 7 أيام لمرضى كورونا حتى حزيران المقبل بسبب مخاوف من ظهور سلالة من المتحورات الأخرى وغيرها".
وأضافت، أنها "تخطط لإعادة تقييم وضع الوباء بعد 4 أسابيع".
المصدر: روسيا اليوم
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