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إقتصاد

روسيا تقطع الغاز عن فنلندا

Lebanon 24
21-05-2022 | 02:30
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قالت شركة "غازوم" الفنلندية للغاز إن موسكو أوقفت إمدادات الغاز الروسي إلى فنلندا، بعدما رفضت هلنسكي الدفع بالروبل إلى مجموعة "غازبروم" المزودة.

وقالت الشركة في بيان "إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا في إطار عقد غازوم توقفت"، مضيفة أن مصادر أخرى ستوفر الغاز عبر خط أنابيب "بالتيكونكتر" الذي يربط فنلندا بإستونيا.
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المصدر: الحرة

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