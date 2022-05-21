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"بلومبرغ": جونسون يعرقل التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا

Lebanon 24
21-05-2022 | 03:00
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قال بانكاج ميشرا، المعلق في وكالة "بلومبرغ"، إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يعرقل، مع المحيطين به، التوصل إلى حل سلمي للوضع في أوكرانيا.

وأشار الصحفي إلى أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا بدأت "في الوقت المناسب والمطلوب" لرئيس الوزراء البريطاني، حيث اندلعت في تلك اللحظة فضيحة في لندن بسبب الحفلات التي نظمها خلال الوباء.
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وفي المحصلة، بدأ جونسون في دعم سلطات كييف بنشاط، وقام بزيارة البرلمان الأوكراني وألقى خطابا هناك وحاول من خلاله تقليد تشرشل، وبفضله نال حب أوكرانيا. ولكن ذلك لم يمنع تعرض جونسون لعقوبة إدارية بسبب حفلاته المذكورة، وهو أمر لم يتعرض له أي من رؤساء الوزراء البريطانيين خلال فترة وجودهم في المنصب.

وتابع الصحفي القول: "المشكلة هي أن جونسون يعمل بشكل أساسي على تأجيج صراع لا تشارك فيه بريطانيا".
المصدر: روسيا اليوم
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