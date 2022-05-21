أوكرانيا تبحث عن وسيلة لكسر الحصار الروسي على البحر الأسود

في مطلع الأسبوع الحالي، أطلقت سفن روسية في البحر الأسود وابلا من الصواريخ الدقيقة، ما أدى إلى تدمير مستودع أسلحة قريب. وكانت الضربات، على بعد 40 كيلومتراً من الحدود البولندية، بمثابة تذكير متفجر بالتهديد الذي تشكله القوات البحرية الروسية، على الرغم من الخسارة الكبيرة التي منيت بها بعد حادثة إغراق الطراد موسكفا، الرائد في أسطولها في البحر الأسود.

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وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، "شهدت البحرية الروسية صراعًا أكثر نجاحًا من القوات البرية في ظل حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي فشلت في هدفها الأولي للسيطرة على أكبر مدن أوكرانيا. على النقيض من ذلك، تحركت البحرية الروسية بسرعة لإغلاق بحر آزوف وفرض سيطرتها على البحر الأسود، مما أدى إلى إغلاق حركة الملاحة البحرية الأخرى ومنحها منصة يمكن من خلالها شن مئات الضربات على أوكرانيا. وقد سمح ذلك لموسكو بفرض حصار بحري أدى إلى وقف صادرات الحبوب الأوكرانية تقريبًا، وخنق صناعة التصدير الرئيسية فيها ودفع أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستويات قياسية. ويُطلق الاستراتيجيون العسكريون على ما يجري مصطلح "عدم اليقين البحري"، أي عدم القدرة على رؤية الدور الحاسم الذي تلعبه القوة البحرية في أمن الدولة واقتصادها".

وتابعت الصحيفة، "ما يقدر بنحو 20 مليون طن من الحبوب عالقة داخل أوكرانيا، وستؤدي عملية تحريرها إلى تخفيف الضغط على الأسواق العالمية. ووصف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الوضع بأنه "مخيف" بينما كان ديفيد بيزلي من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أكثر وضوحًا. وحذر الشهر الماضي من أن "الملايين سيموتون لأن هذه الموانئ مغلقة". وقال سيدهارث كوشال، الزميل الباحث في معهد رويال يونايتد للخدمات البحثية في لندن، "الحصار بمثابة قنبلة موقوتة بالنسبة للعالم". أكثر من 90 في المائة من صادرات أوكرانيا من الحبوب والبذور الزيتية أفرغتها السفن قبل الغزو الروسي الكامل في شباط، بمعدل يصل إلى 6 ملايين طن شهريًا. والآن حوالي 80 من السفن التجارية في العالم عالقة في الموانئ الأوكرانية بينما تعرضت 10 على الأقل للضربات أو الهجوم منذ أن شنت روسيا هجومها، وفقًا للمنظمة البحرية الدولية. ونتيجة لذلك، ارتفعت تكلفة التأمين البحري في البحر الأسود. وتمثل الألغام التي وضعتها أوكرانيا في المياه بالقرب من أوديسا وموانئ أخرى مشكلة أخرى، لأن إزالتها قد تسمح لروسيا بشن هجمات برمائية. وقد انحرفت مناجم أخرى عن كبلات قاع البحر. كما وقامت روسيا بزرع الألغام".

وبحسب الصحيفة، "يسعى المسؤولون الأوكرانيون ونظراؤهم الغربيون الآن إلى إيجاد حل - ليس أقلها أن الحصار الروسي يمنح موسكو ورقة مساومة قوية ضد العقوبات الغربية. وتعتبر السكك الحديدية بديلاً، حيث وضع الاتحاد الأوروبي خطة لمساعدة أوكرانيا على تصدير 20 مليون طن من الحبوب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. لكن هناك معوقات شديدة على الحدود، حيث يستخدم جيران أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي مقاييس مختلفة للسكك الحديدية. ويعوق الشحن البري نقص الشاحنات والسائقين والوقود وموظفي الجمارك. والقوافل البحرية المرافقة هي احتمال آخر، لكن البحرية الأوكرانية صغيرة ولا يمكنها القيام بالمهمة بنفسها. وفقدت أوكرانيا معظم أسطولها عندما قامت موسكو بتأمين قاعدتها البحرية في سيفاستوبول في عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم، وتم إغراق الفرقاطة والرائد الوحيد في شباط لمنع الاستيلاء على روسيا. على النقيض من ذلك، تمتلك روسيا أربع غواصات في البحر الأسود مسلحة بصواريخ كاليبر كروز. كما أن تملك فرقاطتان حديثتان، والعديد من السفن الحربية الصغيرة والعديد من زوارق الصواريخ وسفن الإنزال، وفقًا لـ H I Sutton، الخبير البحري الذي يدير منفذ الاستخبارات البحرية المفتوح المصدر "كوفيرت شورز". واقترح أندري زاغورودنيوك، وزير الدفاع الأوكراني السابق الذي يقدم المشورة للحكومة، "منطقة بحرية محمية" تفرضها القوة البحرية الغربية. حثت مجموعة V. Group، أكبر شركة لإدارة السفن في العالم، الناتو على توفير الحراسة البحرية للسفن التجارية".

وتابعت الصحيفة، "تم استخدام آليات مماثلة من قبل، مثل المرافقة البحرية بتفويض من الأمم المتحدة الذين قاموا بحماية السفن التجارية من هجوم القراصنة قبالة الصومال. لكن محللين يقولون إن قوافل البحر الأسود ستواجه مشاكل أكبر. بالنسبة لأحدهم، تحدد اتفاقية مونترو، التي تنظم الشحن عبر المضائق التركية، السفن الحربية من الدول غير الساحلية إلى البحر الأسود بما لا يزيد عن 21 يومًا. قال كوشال: "للحفاظ على نظام قوافل فعال، يجب أن يكون لديك أسطول غربي ضخم متمركز في البحر الأبيض المتوسط للدوران عبر البحر الأسود". حتى لو نجح ذلك، فهناك خطر تصعيد المواجهة مع السفن الحربية الروسية، وهو نقاش يعيد إلى الأذهان العديد من الحجج حول ما إذا كان ينبغي على حلفاء الناتو إنشاء "مناطق حظر طيران" فوق أوكرانيا. وأضاف كوشال: "كم عدد الدول التي تريد المخاطرة بسفنها في خدعة البحرية الروسية؟" في غضون ذلك، من المرجح أن تتفاقم مشكلة الغذاء. وقال مسؤول غربي "هناك مناقشات، نأمل أن تدعمها الأمم المتحدة... حول من يمكنه تمكين تلك القوافل". لكن حذر مسؤول آخر من أن تمكين الوصول إلى الموانئ الأوكرانية، رغم أنه خيار نظري، "لم يكن خيارًا عمليًا للأشهر الستة المقبلة". قد يكون قد فات الأوان لهذا الأمر لأن مرافق التخزين في أوكرانيا ممتلئة للغاية بحيث لا يمكن استخدامها في موسم الحصاد الصيفي. ووصف وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا هذا الوضع بأنه "مشكلة عظمى"، بينما أصر أيضًا على وجود "حل عسكري لهذا: هزيمة روسيا".

وأضافت الصحيفة، "قد يبدو تدمير الأسطول الروسي في البحر الأسود، ولو جزئيًا، أمرًا صعبًا. قال أحد مستشاري الدفاع الغربيين: "السؤال هو ما إذا كان بالإمكان تكرار البراعة العسكرية الأوكرانية على الأرض في البحر"، مضيفًا أن المساعدة العسكرية لأوكرانيا تشمل الآن صواريخ "بنغوين" النرويجية المضادة للسفن. وأضاف المسؤول أن الغواصات الروسية التي تعمل بالديزل يجب أن تطفو على السطح بشكل منتظم، مما يجعلها عرضة للهجوم. كما أن تدمير جسر مضيق كيرتش الذي تستخدمه روسيا لتزويد شبه جزيرة القرم قد يترك قوات بوتين تكافح مع نفس أنواع المشاكل اللوجستية التي واجهتها في أماكن أخرى. وقال كوليبا: "إذا تلقينا المزيد من الدعم العسكري ، فسنكون قادرين على إجبارهم على التراجع... على هزيمة أسطول البحر الأسود وعلى فتح ممر السفن".