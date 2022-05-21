بايدن يعرض المساعدة على كوريا الشماليّة... وهذا شرطه للقاء كيم

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، أنه مستعد للقاء رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون إذا كان جادا بالمحادثات، فيما عرضت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقديم مساعدة لكوريا الشمالية لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.وجاء في بيان مشترك صدر في ختام قمة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والكوري الجنوبي يون سوك يول في سيول أن "الزعيمين يبديان قلقهما بشأن تفشي وباء كوفيد-19 مؤخرا" في كوريا الشمالية، مؤكدا: "استعدادهما للعمل مع الأسرة الدولية من أجل تقديم مساعدة" لبيونغ يانغ.كما أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عزمهما على توسيع المناورات العسكرية المشتركة لمواجهة "تهديد" كوريا الشمالية.وجاء في البيان أنه "نظرا إلى تنامي التهديد الذي تطرحه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يتفق القائدان على بدء محادثات من أجل توسيع مدى وحجم التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها".وقال بايدن، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكوري الجنوبي، إن التحالف المستمر منذ 70 عاما بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بني على أساس معارضة تغيير الحدود بالقوة والعمل المشترك لردع كوريا الشمالية والحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة.وأوضح بايدن أن التحول في التجارة وسلاسل التوريد قدم أسبابا أخرى لتطوير التحالف.