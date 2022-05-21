Advertisement

عربي-دولي

أمير قطر: مستعدون للوساطة بين إيران وأوروبا وأميركا

Lebanon 24
21-05-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-954587-637887281296962268.jpg
Doc-P-954587-637887281296962268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة "في حال طلب منها ذلك".

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الشيخ تميم والمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين أمس الجمعة.
Advertisement

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الأمير قوله إنه "تباحث مع المستشار الألماني حول آخر تطورات الجهود الدولية لحل الخلافات مع إيران حول مشروعها النووي سلميا، وشدد على أن هذا النهج هو نهج دولة قطر الدائم في دعم السلام والاستقرار في منطقة الخليج".

وأكد أمير قطر على أهمية التعاون بين كل من إيران وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، مشددا على "ضرورة حل الخلافات بينهم بالطرق السلمية".

كما أعرب الشيخ تميم عن تفاؤل قطر بالحوار بين هذه الأطراف، لافتا إلى أن دولة قطر "مع حل النزاعات بالطرق السلمية"، آملا أن "يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب"، وأبدى استعداد قطر للوساطة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة "في حال طُلب منها ذلك".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2022-05-21
07:30 | 2022-05-21
07:00 | 2022-05-21
06:30 | 2022-05-21
06:00 | 2022-05-21
05:30 | 2022-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website