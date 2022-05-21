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مقتل شخص بانفجار في جنوب كازاخستان

Lebanon 24
21-05-2022 | 10:30
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أعلنت الشرطة في مدينة شينكنت بجنوب كازاخستان أن شخصا لقي مصرعه بانفجار دمر مبنى صيدلية قرب مستشفى التوليد في المدينة.
 
ونقلت وكالة "سبوتنيك – كازاخستان" عن الشرطة أن القتيل هو حارس المبنى ولم تسجل سقوط ضحايا أو إصابات أخرى.
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وفتحت السلطات تحقيقا في ملابسات الانفجار الذي نجم، حسب المعلومات الأولية، عن تسرب للغاز.
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