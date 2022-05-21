مقتل شخص بانفجار في جنوب كازاخستان

أعلنت الشرطة في مدينة شينكنت بجنوب كازاخستان أن شخصا لقي مصرعه بانفجار دمر مبنى صيدلية قرب مستشفى التوليد في المدينة.

Advertisement

ونقلت وكالة "سبوتنيك – كازاخستان" عن الشرطة أن القتيل هو حارس المبنى ولم تسجل سقوط ضحايا أو إصابات أخرى.وفتحت السلطات تحقيقا في ملابسات الانفجار الذي نجم، حسب المعلومات الأولية، عن تسرب للغاز.