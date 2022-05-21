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عربي-دولي

عقوبات روسية ضد شخصيات كندية بينهم زوجة رئيس الوزراء

Lebanon 24
21-05-2022 | 11:30
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية حظر دخول الأراضي الروسية على كل من زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي ترودو، وقائد القوات الجوية الكندية إريك جان كيني و 24 شخصا آخرين بينهم مسؤولون.

وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت: "ردا على العقوبات المناهضة لروسيا التي أعلنتها السلطات الكندية، والتي لم تطال فقط ممثلي الدوائر القيادية والعسكرية والتجارية ولكن أيضا أقارب أولئك الذين وضعوا في القائمة السوداء .. تم حظر دخول فئة مماثلة من المواطنين الكنديين للأراضي الروسية".
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ولفتت الوزارة إلى أن القائمة تضمنت كبار المسؤولين الكنديين وأقاربهم وأصدقاءهم وكبار مديري المجمع الصناعي العسكري وصناعة بناء السفن، وقيادة القوات المسلحة.

وتشمل القائمة زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صوفي وقائد القوات الجوية الكندية اللفتنانت جنرال إريك جان كيني، وقائد البحرية الكندية نائب الأدميرال أنجوس إيان توبشي، وقائد الجيش الكندي اللفتنانت جنرال جوسلين بول وغيرهم.

وتابع البيان: "في المستقبل القريب، ستتبع إجراءات مضادة جديدة ردا على الأعمال العدائية لنظام جاستن ترودو الحاكم في كندا، الذي تبنى كراهية متشددة ضد روسيا وسيتم الإعلان عنها" .
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