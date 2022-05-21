Advertisement

عربي-دولي

بعملية عسكرية.. روسيا تتحرك ضد داعش في سوريا

Lebanon 24
21-05-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-954685-637887579616329590.jpg
Doc-P-954685-637887579616329590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت القوات الروسية، السبت، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد بقايا مسلحي داعش في البادية السورية.


وأفادت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" بأن العملية سوف تمتد من أرياف محافظة دير الزور، وصولاً إلى أرياف محافظة حمص في وسط سويا، بمشاركة طائرات حربية مقاتلة بهدف السيطرة على منطقة البادية وطرد بقايا مسلحي تنظيم داعش.
Advertisement

ويعتمد داعش عقب خساراته المتعددة أسلوب الكمائن وجمع الغنائم من أجل الحصول على السلاح والذخيرة.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تصاعدت العمليات المعقدة للخلايا النائمة التابعة لداعش، وكان أكثرها دموية هو الهجوم على سجن غويران في مدينة الحسكة، حيث يعد الأكبر منذ سقوط "الخلافة" المزعومة في 2019.
وعقب فقدان التنظيم المساحة الجغرافية في سوريا بإعلان هزيمته في 2019، وزّع عناصره الباقية في شكل خلايا تمركزت على 4 آلاف كم مربع من جبل أبو رجمين شمال شرقي تدمر، وبادية دير الزور وريفها الغربي، وصولًا إلى بادية السخنة بجانب شمال الحدود الإدارية لمحافظة السويداء.

وحسب تقرير للأمم المتحدة نشر في فبراير الماضي، فإن "تنظيم داعش يحافظ على وجود سري كبير في العراق وسوريا ويشن تمردًا مستمرًّا على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقًا"، لافتًا إلى أن "تنظيم داعش ما زال يحتفظ بما مجموعه عشرة آلاف مقاتل نشط" في العراق وسوريا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-05-21
15:30 | 2022-05-21
15:00 | 2022-05-21
14:30 | 2022-05-21
14:00 | 2022-05-21
13:30 | 2022-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website