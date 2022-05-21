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عربي-دولي
مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة ضد الانقلاب العسكري بأم درمان
Lebanon 24
21-05-2022
|
15:00
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قُتل متظاهر سوداني، السبت، فيما احتشد مئات المتظاهرين في شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة، احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان "ارتقت قبل قليل روح شهيــد لم يتم التأكد من بياناته بعـد بمواكب مدينة أمدرمان إثر إصابته بطلق ناري متناثر بالصدر .. مرجّح أنه بسلاح خرطوش".
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وأضافت اللجنة أن "يوجد إصابات أخرى بين الثوار، يجري حصرها الآن، نتيجة القمع المفرط الذي تواجه به قوات الانقلاب الثوار"، خلال تظاهرات السبت.
وقالت اللجنة أن بذلك "يرتفع العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصيناهم إلى 96 شهيدا" منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفّذه البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر.
نُظمت التظاهرات غداة افراج السلطات السودانية عن اثنين من قادة الحزب الشيوعي المناهض للانقلاب بعد يوم من اعتقالهما، بحسب الحزب.
وكانت أجهزة الأمن السودانية أوقفت الخميس خلال احتجاجات في العاصمة الخرطوم السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب وعضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب صالح محمود.
وقال الحزب إنهما أوقفا عقب عودتهما من دولة جنوب السودان بعد لقائهما زعيم المتمردين عبد الواحد نور الذي رفض التوقيع على اتفاق سلام تاريخي عام 2020 مع الحكومة السودانية.
تعهد البرهان في وقت سابق بالإفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الفصائل السودانية.
وتسعى الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات بين الاطراف السودانيين لحل الأزمة.
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