الدوما: موسكو تدرس إمكانية مبادلة ميدفيدتشوك بأسرى أوكرانيين

أكد رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن موسكو تدرس إمكانية تبادل السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك، المحتجز من قبل جهاز الأمن الأوكراني بأسرى أوكرانيين.



وقال سلوتسكي: "ندرس إمكانية مبادلة ميدفيدشوك بأسرى من كتيبة "آزوف" المتطرفة".

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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مساء الجمعة مقطع فيديو لاستسلام آخر مجموعة من الجنود الأوكرانيين من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.



وأعلن جهاز الأمن الأوكراني في وقت سابق اعتقال ميدفيدشوك الذي سبق أن وضع رهن الإقامة الجبرية بتهمة "الخيانة العظمى"، قبل أن يبلغ مكتب المدعي العام الأوكراني باختفائه في نهاية فبراير عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.