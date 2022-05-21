Advertisement

عربي-دولي

الدوما: موسكو تدرس إمكانية مبادلة ميدفيدتشوك بأسرى أوكرانيين

Lebanon 24
21-05-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-954705-637887624188789282.jpg
Doc-P-954705-637887624188789282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن موسكو تدرس إمكانية تبادل السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك، المحتجز من قبل جهاز الأمن الأوكراني بأسرى أوكرانيين.

وقال سلوتسكي: "ندرس إمكانية مبادلة ميدفيدشوك بأسرى من كتيبة "آزوف" المتطرفة".
Advertisement
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مساء الجمعة مقطع فيديو لاستسلام آخر مجموعة من الجنود الأوكرانيين من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني في وقت سابق اعتقال ميدفيدشوك الذي سبق أن وضع رهن الإقامة الجبرية بتهمة "الخيانة العظمى"، قبل أن يبلغ مكتب المدعي العام الأوكراني باختفائه في نهاية فبراير عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-05-21
15:00 | 2022-05-21
14:30 | 2022-05-21
14:00 | 2022-05-21
13:30 | 2022-05-21
13:00 | 2022-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website