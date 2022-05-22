بلد أوروبي جديد يرصد أول إصابة محتملة بجدري القردة!

أعلنت هيئة الصحة العامة في اليونان، ليل السبت ـ الأحد، رصد أول إصابة محتملة بجدري القردة في البلاد لدى سائح إنكليزي.

وقالت الهيئة في بيان إن المواطن الإنكليزي وشريكته نقلا إلى المستشفى ووضعا في غرفة معزولة. وستبين التحاليل المخبرية، غدا الاثنين، ما إذا كان الأمر متعلقا بجدري القردة.

وسبق لدول غربية عدة أن أعلنت رصد إصابات بهذا المرض، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وكندا والسويد.

وجدري القردة مرض نادر متوطن في غرب إفريقيا، وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.