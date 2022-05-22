في خطوة بعيدة عن الانسانية...لافتة تطالب اللاجئين في تركيا بالرحيل!

pic.twitter.com/tHn5IvOnQo
— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) May 18, 2022
pic.twitter.com/tHn5IvOnQo
Tiksindirici bir yaklaşım!
İnsanlıktan nasibini almama hali!
Bu yazıyı okuyan gelişim çağındaki Suriyeli gençlerin,çocukların psikolojik dışlanmışlığı hiç düşündün mü @tanjuozcanchp ?
Zalım Esad ile Tr destekli gruplarca bu gariplerin yuvaları harap oldu!https://t.co/HA6QEr3eXy
— SAMIL KARA (@BaskomutanDe_) May 18, 2022
Tiksindirici bir yaklaşım!
İnsanlıktan nasibini almama hali!
Bu yazıyı okuyan gelişim çağındaki Suriyeli gençlerin,çocukların psikolojik dışlanmışlığı hiç düşündün mü @tanjuozcanchp ?
Zalım Esad ile Tr destekli gruplarca bu gariplerin yuvaları harap oldu!https://t.co/HA6QEr3eXy
Ülkeye yatırıma gelen Araplar da var nedir bu düşmanlık, İspanya kralı katara, İspanya 2. Evi lniz dedi .https://t.co/F1Bo9sggov
— Mete メテハン (@Mmu44740819) May 19, 2022
Ülkeye yatırıma gelen Araplar da var nedir bu düşmanlık, İspanya kralı katara, İspanya 2. Evi lniz dedi .https://t.co/F1Bo9sggov
#تركيا بعد أن سمحت بسقوط #حلب وتدميرها عن بكرة أبيها تريد الآن تحريرها لإعادة اللاجئين إليها 🤔
— ابن قاسيون (@ibnqasuoon) May 21, 2022
#تركيا بعد أن سمحت بسقوط #حلب وتدميرها عن بكرة أبيها تريد الآن تحريرها لإعادة اللاجئين إليها 🤔