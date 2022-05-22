في خطوة بعيدة عن الانسانية...لافتة تطالب اللاجئين في تركيا بالرحيل!

Tiksindirici bir yaklaşım!

İnsanlıktan nasibini almama hali!

Bu yazıyı okuyan gelişim çağındaki Suriyeli gençlerin,çocukların psikolojik dışlanmışlığı hiç düşündün mü @tanjuozcanchp ?

Zalım Esad ile Tr destekli gruplarca bu gariplerin yuvaları harap oldu!https://t.co/HA6QEr3eXy