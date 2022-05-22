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عربي-دولي

في خطوة بعيدة عن الانسانية...لافتة تطالب اللاجئين في تركيا بالرحيل!

Lebanon 24
22-05-2022 | 02:30
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علقت بلدية مدينة بولو التركية لافتة في شارع عام، تطالب اللاجئين بالعودة إلى بلادهم، ويبدو أن المقصودين بها هم اللاجئون السوريون.

وأثارت اللافتة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، تعليق اللافتة بفيديو نشره في صفحته على موقع تويتر.
 
المصدر: الحرة
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