"سيرتد سلباً علينا".. اوكرانيا ترفض التنازل أو وقف النار

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أكد المستشار الرئاسي والمفاوض الأوكراني، ميخايلو بودولاك، أن موقف كييف في الحرب "أصبح أكثر قوة"، مستبعدا الموافقة على وقف إطلاق نار إذا ما ارتبط بالتنازل عن أراض أوكرانية لصالح روسيا.وقال في مقابلة مع وكالة رويترز إن تقديم التنازلات "سيؤدي إلى نتائج عكسية على أوكرانيا، لأن روسيا سترد بقوة أكبر بعد أي توقف للقتال".وأضاف خلال وجوده في مكتب رئاسي يخضع لحراسة مشددة، أن "الحرب لن تتوقف بعد تقديم أي تنازلات. قد تتوقف لبعض الوقت"، موضحا أنه "بعد فترة وبكثافة متجددة سيعيد الروس أسلحتهم وقوتهم البشرية، وسيعملون على تصحيح أخطائهم، قد يطردون بضعة جنرالات.. وسيبدأون هجوما جديدا، أكثر دموية بنطاق أوسع".ورفض بودولاك الدعوات "الغريبة جدا" لوقف إطلاق نار عاجل، الأمر الذي من شأنه أن يشمل بقاء القوات الروسية في الأراضي التي احتلتها في جنوب وشرق أوكرانيا.